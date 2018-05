Starbucks y Nestlé formalizan alianza mundial del café para promover y ampliar las categorías de bienes de consumo envasados y servicios alimentarios en todo el mundo

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--may. 7, 2018--Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) ha anunciado que formará una alianza global de café con Nestlé S.A. para acelerar y aumentar el alcance global de las marcas de Starbucks en bienes envasados de consumo y servicios alimentarios. Con un compromiso compartido con el suministro ético y sostenible de café, esta alianza transformará, aumentará y promoverá tanto las categorías de café “en casa” como “fuera de casa” y otras relacionadas en todo el mundo.

Como parte de la alianza, Nestlé obtendrá los derechos para la comercialización, venta y distribución de los cafés y tés envasados de Starbucks®, Seattle’s Best Coffee®, Starbucks Reserve®, Teavana™, Starbucks VIA® and Torrefazione Italia® en todo el mundo en los canales de “en casa” y “fuera de casa”. Nestlé pagará a Starbucks como cierre 7.150 millones de dólares, y Starbucks –centrándose en la creación de valor para el accionista a largo plazo- mantendrá una importante participación como licenciante y proveedor de productos tostados y terrenos, así como de otros productos en el futuro. Además, la cartera de la marca de Starbucks estará representada en los sistemas de cápsulas de Nestlé.

“Esta alianza mundial de café llevará la experiencia de Starbucks a los hogares de millones de personas más en todo el mundo gracias a la presencia y a la reputación de Nestlé”, afirma Kevin Johnson, presidente y CEO de Starbucks. “Este acuerdo histórico forma parte de nuestros esfuerzos continuos para enfocar y evolucionar nuestro negocio a fin de satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores, y estamos orgullosos de trabajar junto a una compañía que está comprometida con nuestros valores compartidos”, añade Johnson.

“Esta transacción supone un importante paso para nuestro negocio de café, la categoría de mayor crecimiento de Nestlé”, comenta Mark Schneider, CEO de Nestlé. “Con Starbucks, Nescafé y Nespresso reunimos a tres icónicas marcas en el mundo del café. Estamos encantados contar con Starbucks como socio. Ambas compañías sienten verdadera pasión por el café excepcional y se enorgullecen de ser reconocidas como líderes mundiales en el suministro de café responsable y sostenible. Es un gran día para los amantes del café en todo el mundo”, concluye Schneider.

Esta alianza mundial combina la fuerza y la afinidad de la marca Starbucks con el alcance global de Nestlé y sus emblemáticas marcas de café, creando nuevas oportunidades de crecimiento en los mercados norteamericanos establecidos y permitiendo la expansión en los mercados internacionales. En Estados Unidos, también mejora la presencia del café de Nestlé al por menor y en servicios de restauración, complementando su posición en café instantáneo y cápsulas super-prémium, con la fuerte presencia de las cápsulas K-Cup® de Starbucks. Como parte de este acuerdo de licencia mundial a perpetuidad, Starbucks se encargará del suministro y tostado y la gestión de la marca mundial de Starbucks en la alianza, mientras que las dos compañías trabajarán juntas en estrategias de innovación y salida al mercado para llevar el mejor café a los consumidores de todo el mundo.

El acuerdo está sujeto a la aprobación normativa preceptiva y se cerrará previsiblemente este verano o a comienzos del otoño. El acuerdo excluye los productos de café, té y zumo listos para beber.

Starbucks utilizará los beneficios posfiscales de este pago inicial esencialmente para acelerar las recompras accionariales y ahora espera devolver aproximadamente 20.000 millones de dólares en efectivo en forma de recompras de acciones y dividendos hasta el año fiscal 2020. Además, se espera que la transacción ofrezca beneficios por acción a (BPA) a finales del año fiscal 2021 o antes, sin cambios en los objetivos financieros a largo plazo de la compañía fijados en la actualidad.

