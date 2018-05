Starbucks und Nestlé gehen globales Kaffee-Bündnis ein, um Konsum- und Gastronomieprodukte rund um die Welt zu verbreiten

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Mai 7, 2018--Die Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX) hat heute bekannt gegeben, dass sie ein globales Kaffee-Bündnis mit Nestlé S.A. eingehen wird, um die Reichweite der Marke Starbucks bei Konsum- und Gastronomieprodukten auszudehnen. Durch das gemeinsame Engagement für ethisch verantwortungsbewusste und nachhaltige Beschaffung von Kaffee wird dieses Bündnis sowohl den Kaffeekonsum zu Hause als auch jenen unterwegs rund um die Welt grundlegend verändern.

Im Rahmen des Bündnisses erwirbt Nestlé die Rechte zur Vermarktung, zum Verkauf und zum Vertrieb der Kaffee- und Teemarken Starbucks®, Seattle’s Best Coffee®, Starbucks Reserve®, Teavana™, Starbucks VIA® und Torrefazione Italia® auf sämtlichen Kanälen weltweit für den Konsum zu Hause und unterwegs. Nestlé bezahlt Starbucks als Gegenleistung 7,15 Milliarden USD, und Starbucks – im Hinblick auf die langfristige Steigerung des Unternehmenswerts – behält weiterhin einen wesentlichen Anteil als Lizenzgeber und Lieferant von gerösteten, gemahlenen und weiteren Produkten. Außerdem wird das Starbucks-Markensortiment in die Einportionen-Kapselsysteme von Nestlé aufgenommen.

„Durch dieses globale Kaffee-Bündnis wird das Starbucks-Erlebnis dank der Ausdehnung und dem Ansehen von Nestlé für Millionen von Menschen rund um die Welt zu Hause ermöglicht“, sagte Kevin Johnson, President und Chief Executive Officer von Starbucks. „Dieses historische Geschäft ist Teil unserer laufenden Anstrengungen, unser Unternehmen weiterzuentwickeln und besser an den Bedürfnissen der Verbraucher auszurichten, und wir sind stolz auf unsere Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das sich für die gleichen Werte einsetzt wie wir.“

„Diese Transaktion ist ein großer Schritt für unser Kaffee-Geschäft, die wachstumsstärkste Kategorie bei Nestlé“, sagte Mark Schneider, CEO von Nestlé. „Mit Starbucks, Nescafé und Nespresso haben wir drei legendäre Marken im Kaffeebereich unter einem Dach. Wir freuen uns sehr, Starbucks als Partner begrüßen zu dürfen. Beide Unternehmen setzen sich leidenschaftlich für hervorragenden Kaffee ein und sind stolz darauf, für ihre verantwortungsbewusste und nachhaltige Beschaffungspolitik als weltweit führend angesehen zu werden. Heute ist ein großartiger Tag für Kaffeeliebhaber auf der ganzen Welt.“

Dieses globale Bündnis führt die Stärke und Beliebtheit der Starbucks-Marke mit der weltweiten Ausdehnung von Nestlé und dessen legendären Kaffeemarken zusammen, wodurch sich neue Wachstumschancen auf den etablierten Märkten Nordamerikas sowie Expansionsmöglichkeiten auf internationalen Märkten ergeben. In den USA wird die Präsenz von Nestlé als Kaffeeanbieter im Einzelhandel und im Gastronomiesektor gestärkt, und mit der starken Präsenz von Starbucks bei den Kaffeepads der Marke K-cup® wird dessen Position bei Instantkaffee und Superpremium-Portionenkaffee ergänzt. Im Rahmen dieser unbefristeten globalen Lizenzvereinbarung wird Starbucks bei dem Bündnis die Führung in Beschaffung, Röstung und globalem Markenmanagement für Starbucks übernehmen, während die beiden Unternehmen gemeinsam an Innovations- und Vermarktungsstrategien arbeiten werden, um Kunden rund um die Welt den besten Kaffee anzubieten.

Die Vereinbarung versteht sich vorbehaltlich der üblichen aufsichtsrechtlichen Zustimmung und dürfte im Sommer oder Frühherbst dieses Jahres abgeschlossen werden. Die Vereinbarung betrifft trinkfertige Kaffee-, Tee- und Saftgetränke nicht.

Starbucks hat vor, den Erlös nach Steuer aus dieser Vorauszahlung hauptsächlich zur Beschleunigung von Aktienrückkäufen zu verwenden, und geht davon aus, dass bis zum Geschäftsjahr 2020 ca. 20 Milliarden USD in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an die Aktionäre zurückgegeben werden können. Darüber hinaus dürfte sich die Transaktion bis spätestens zum Ende des Geschäftsjahres 2021 positiv auf den Gewinn je Aktie auswirken, wobei aber keine Änderung der derzeitigen langfristigen Finanzziele des Unternehmens vorgesehen ist.

