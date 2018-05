IEAC promueve debate basado en hechos sobre ciberseguridad y elecciones

BOCA RATON, Fla.--(BUSINESS WIRE)--may. 7, 2018--El Consejo Asesor Internacional Electoral, (IEAC, por sus siglas en inglés) anunció recientemente que tomarán un rol activo promoviendo una conversación global basada en hechos reales y comprobados sobre la seguridad de las elecciones, y los beneficios y riesgos reales de la tecnología electoral.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180507005112/es/

(Foto: Business Wire)

"En medio de toda la confusión en torno a las últimas elecciones en los EE. UU., es importante que unamos esfuerzos con otros grupos interesados en fomentar un diálogo productivo, que elimine todos los miedos infundados y la confusión en torno a la tecnología", dijo Richard Soudriette, presidente del IEAC.

En septiembre de 2017, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) contactó a comisionados electorales en 21 estados para advertirles que los piratas informáticos extranjeros habían intentado hackear sus archivos de registro de electores. Sin embargo, DHS también dejó en claro que los sistemas utilizados para registrar y contar votos no se vieron comprometidos.

"Sabemos que las cuentas de correo electrónico, los sitios web y los sistemas de registro de votantes fueron objeto de ataques. Pero, hasta el día de hoy, nadie ha proporcionado ninguna evidencia que demuestre que se haya alterado un solo voto. Debemos continuar asegurando nuestras elecciones utilizando tecnología moderna que proteja cada voto de las amenazas actuales y futuras", dijo Soudriette.

La Dra. Brigalia Bam, ex presidenta de la Comisión Electoral Independiente de Sudáfrica entre 1999 y 2011, explicó la confusión que existe en todo el continente africano sobre lo que sucedió en los Estados Unidos y los sistemas que supuestamente se vieron comprometidos.

En las próximas semanas, el IEAC analizará las formas en que planea fomentar este diálogo.

Durante esta quinta reunión anual, celebrada en Boca Ratón del 25 al 26 de abril, los miembros del IEAC tuvieron la oportunidad de debatir sobre otros problemas apremiantes que enfrentan las comisiones electorales de todo el mundo.

Las “Fake News”, un tema candente, también fue parte de la agenda. "Las elecciones se basan en la premisa de que las personas toman decisiones informadas cuando se dirigen a los centros de votación. Las fake news y otras tácticas para engañar al electorado atentan contra la legitimidad de los funcionarios electos. Las comisiones electorales deben ser proactivas en atender este tema", comentó Soudriette.

El IEAC, fundado en 2014, reúne a un grupo exclusivo de líderes mundiales con conocimientos y experiencias excepcionales en el campo de las elecciones. Este grupo de expertos asesora a Smartmatic y a las comisiones electorales sobre estrategias y soluciones que promueven máxima eficiencia, transparencia y confianza en el proceso electoral.

El IEAC está conformado por Richard Soudriette, quien fungió como presidente de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) en Washington, D.C., desde 1988 hasta 2007; Brigalia Bam, ex Presidenta de la Comisión Electoral Independiente de Sudáfrica; Paul DeGregorio, ex presidente de la Comisión de Asistencia Electoral de los Estados Unidos; Attahiru Muhammadu Jega, ex presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente de Nigeria; Leonardo Valdés Zurita, ex presidente Consejero del Instituto Federal Electoral de México; y S.Y. Quraishi, ex comisionado jefe de la Comisión Electoral de la India.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180507005112/es/

CONTACT: IEAC/Smartmatic

Samira Saba, 561-862-0747 Ext. 4611

ssaba@smartmatic.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA FLORIDA

INDUSTRY KEYWORD: PUBLIC POLICY/GOVERNMENT ELECTIONS/CAMPAIGNS OTHER GOVERNMENT OTHER POLICY ISSUES STATE/LOCAL WHITE HOUSE/FEDERAL GOVERNMENT CONSUMER HISPANIC

SOURCE: International Elections Advisory Council (IEAC)

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/07/2018 08:00 AM/DISC: 05/07/2018 08:01 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180507005112/es