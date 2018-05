Le Groupe Iberchem acquiert une participation majoritaire dans la société sud-africaine d'arômes et de colorants Versachem

MURCIA, Espagne--(BUSINESS WIRE)--mai 7, 2018--Le Groupe Iberchem a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire dans Versachem, une société privée spécialisée dans le développement et la fabrication d'arômes et de colorants alimentaires. Basée à Pretoria en Afrique du Sud, Versachem connaît un franc succès dans la région depuis 2006, proposant un vaste portefeuille de produits de haute qualité et comptant sur une équipe complète de techniciens en alimentation et de spécialistes en arômes. Rina Wulfsohn, fondatrice et CEO de Versachem, restera dans le capital.

Cette annonce est une première étape décisive dans la stratégie 2020 d'Iberchem, qui consiste à accélérer sa croissance organique par le biais de fusions et d'acquisitions. Le Groupe se concentre entre autres sur l’expansion de sa division arômes, Scentium, au sein des marchés à croissance rapide. Les clauses du contrat susmentionné n'ont pas été divulguées. Deloitte et PwC ont agi tant que conseillers de la transaction.

"Nous sommes ravis d'accueillir tous les employés de Versachem au sein de la famille du Groupe Iberchem", déclare Ramón Fernández, CEO d'Iberchem. "Le portefeuille et l'expertise de Versachem, ainsi que sa culture d'entreprise, sont hautement complémentaires avec ceux du Groupe. Cette acquisition nous aidera sans aucun doute à élargir rapidement notre offre dans un marché clef pour nos divisions d’arômes et de fragrances. Elle renforcera d’autre part notre engagement à développer des produits uniques qui répondent aux préférences et caractéristiques locales de la région. Notre équipe est heureuse de pouvoir compter sur l'expertise de Versachem."

"Nous sommes ravis de collaborer avec le Groupe Iberchem, " a déclaré Rina Wulfsohn, CEO de Versachem. "Cette alliance sera très bénéfique pour nos clients dans la région, tout particulièrement pour renforcer nos capacités existantes en matière de développement de solutions novatrices dans le secteur des arômes. Nos deux entreprises pourront ainsi élargir leur gamme de services en Afrique du Sud et dans les pays avoisinants."

À propos d'Iberchem Avec une présence commerciale dans plus de 120 pays et 12 sites de production stratégiquement situés dans le monde, Iberchem est devenu une référence dans l'industrie des arômes et des fragrances depuis sa création en Espagne en 1985. En 2017, le Groupe a généré un chiffre d'affaires de 125 millions EUR. Iberchem est soutenu par Eurazeo, une société internationale de placements, cotée à l'Euronext Paris et disposant d'un portefeuille diversifié de 15 milliards EUR d'actifs sous gestion.

