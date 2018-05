Iberchem Group gaat meerderheidsbelang verwerven in het Zuid-Afrikaanse bedrijf Versachem in smaak- en kleurstoffen

MURCIA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--mei 7, 2018--Iberchem Group heeft vandaag aangekondigd een overeenkomst te hebben gesloten om een meerderheidsbelang te verwerven in Versachem, een gevestigd particulier bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en productie van smaken en kleuren voor voedingsmiddelen. Versachem, met hoofdkantoor in Pretoria, Zuid-Afrika, is sinds 2006 actief en succesvol in de regio, biedt een breed portfolio van hoogwaardige producten en heeft een volledig team van voedseltechnologen en smaakmakers ter beschikking. Rina Wulfsohn, oprichter en CEO van Versachem, zal in de hoofdstad blijven.

Deze aankondiging is een eerste mijlpaal in de lopende strategie voor 2020 van de Iberchem Group om haar organische groei te versnellen door middel van fusies en overnames. De Group richt zich momenteel ook op de uitbreiding van de voetafdruk en de mogelijkheden van haar smaakafdeling, Scentium, Scentium, binnen de belangrijkste snelgroeiende markten. De voorwaarden van de genoemde deal, waarbij Deloitte en PwC optraden als adviseurs van de transactie, zijn niet bekendgemaakt.

""We zijn verheugd dat we alle medewerkers van Versachem kunnen verwelkomen in de familie van de Iberchem Group," aldus Ramón Fernández, CEO van Iberchem. "Het portfolio en de expertise van Versachem, evenals de bedrijfscultuur, zijn zeer complementair aan die van de Group. Deze overname zal ons helpen om ons aanbod snel uit te breiden in wat een belangrijke markt vertegenwoordigt voor zowel onze smaak- als geurafdeling. Het zal zeker zorgen voor meer toewijding aan het ontwikkelen van unieke producten die zijn afgestemd op lokale voorkeuren en kenmerken. Ons team kijkt ernaar uit om optimaal gebruik te maken van de expertise van Versachem."

"Het doet ons genoegen om samen te werken met de Iberchem Group, " stelde Rina Wulfsohn, CEO van Versachem. "Deze alliantie zal onze vertrouwde klanten in de regio ten zeerste ten goede komen, voornamelijk door onze bestaande capaciteiten en mogelijkheden te versterken bij de ontwikkeling van innovatieve smaakoplossingen. Het zal beide bedrijven in staat stellen hun aanbod in Zuid-Afrika en de aangrenzende landen te verbreden."

Over Iberchem Met een commerciële aanwezigheid in meer dan 120 landen en 12 R&D-/productiefaciliteiten die strategisch over de hele wereld zijn gevestigd, is Iberchem een toonaangevende referentie geworden in de smaak- en geurindustrie sinds de oprichting in 1985 in Spanje. In 2017 rapporteerde de Groep een omzet van € 125 miljoen. Iberchem wordt ondersteund door Eurazeo, een toonaangevende internationale investeringsmaatschappij genoteerd aan Euronext Parijs met een gediversifieerd portfolio van ongeveer € 15 miljard beheerd vermogen.

