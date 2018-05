EL GRUPO IBERCHEM ADQUIERE UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE LA COMPAÑÍA SUDAFRICANA DE AROMAS Y COLORANTES VERSACHEM

MURCIA, España--(BUSINESS WIRE)--may. 7, 2018--El Grupo Iberchem ha anunciado hoy el acuerdo para la adquisición mayoría de Versachem, una compañía privada especializada en el desarrollo y fabricación de aromas y colorantes alimentarios. Con sede en Pretoria (Sudáfrica), Versachem opera satisfactoriamente en la región desde 2006, ofreciendo una amplia gama de productos de alta calidad, contando con un completo equipo de aromistas y tecnólogos de los alimentos. Rina Wulfsohn, fundadora y CEO de Versachem, continuará en el capital.

Este comunicado representa el primer hito en la actual estrategia 2020 del Grupo Iberchem para agilizar su crecimiento orgánico mediante fusiones y adquisiciones. Actualmente el Grupo también está centrado en la expansión de su presencia y capacidades de su división de aromas, Scentium, dentro de mercados clave de rápido crecimiento. Los términos del mencionado acuerdo aún no se han desvelado, entretanto Deloitte y PwC han actuado como asesores de la transacción.

«Nos complace dar la bienvenida a todos los empleados de Versachem a la familia del Grupo Iberchem», declaró Ramón Fernández, CEO de Iberchem. «La cartera y experiencia de Versachem, así como su cultura corporativa, son enormemente complementarias a las del Grupo. Esta adquisición nos ayudará a expandir rápidamente nuestra oferta en lo que representa ser un mercado clave tanto para nuestra división de aromas como fragancias. Sin duda, agilizará nuestro compromiso por desarrollar productos únicos adaptados a las preferencias y características locales. Nuestro equipo está deseando aprovechar la experiencia de Versachem».

«Estamos encantados de unirnos al Grupo Iberchem», afirmó Rina Wulfsohn, CEO de Versachem. «Esta alianza beneficiará enormemente a nuestros clientes de confianza en la región, especialmente por fortalecer nuestras capacidades y habilidades existentes en el desarrollo de soluciones aromáticas innovadoras. También permitirá que ambas compañías amplíen su oferta en Sudáfrica y países vecinos».

Sobre Iberchem Con presencia comercial en más de 120 países y 12 instalaciones de I+D/Producción estratégicamente situadas por todo el mundo, Iberchem se ha convertido en una referencia en la industria de los Aromas y las Fragancias desde su fundación en España en 1985. En 2017 el Grupo reportó unas ventas de 125M€. Iberchem está respaldada por Eurazeo, una compañía líder de inversión global que cotiza en Euronext Paris con una cartera diversificada de aproximadamente 15 billones€ en activos bajo gestión.

