Iberchem Group acquisirà il pacchetto di maggioranza di Versachem, produttore sudafricano di coloranti e aromi

MURCIA, Spagna--(BUSINESS WIRE)--mag 7, 2018--Iberchem Group ha oggi annunciato la conclusione di un accordo per l'acquisizione della quota di maggioranza di Versachem, consolidata azienda a capitale privato specializzata nello sviluppo e produzione di aromi e coloranti alimentari. Dalla sede di Pretoria, in Sudafrica, Versachem opera nella regione con successo dal 2006, con un ampio portafoglio di prodotti di qualità elevata e un completo team di tecnici specializzati nel settore alimentare e degli aromi. La fondatrice e CEO di Versachem, signora Rina Wulfsohn, continuerà a far parte dell'azienda.

questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20180506005027/it/

(Photo: Iberchem)

Questo annuncio rappresenta un primo passo nella strategia continuativa di Iberchem Group per il 2020, che mira a velocizzare la crescita organica dell'azienda tramite fusioni e acquisizioni. Il Gruppo attualmente è concentrato anche sull'espansione della presenza e delle capacità della divisione degli aromi, Scentium, nell'ambito dei principali mercati in rapida crescita. Non sono stati resi noti i termini dell'accordo; Deloitte e PwC hanno svolto il ruolo di consulenti per la transazione.

"Siamo lieti di accogliere tutti i dipendenti Versachem nella famiglia di Iberchem Group", è stato il commento di Ramón Fernández, CEO di Iberchem. "Il portafoglio e l'esperienza, oltre alla cultura corporate, di Versachem sono estremamente complementari al nostro Gruppo. Questa acquisizione ci aiuterà a espandere rapidamente la nostra offerta in quello che rappresenta un mercato chiave per le nostre divisioni degli aromi e delle fragranze. Velocizzerà sicuramente il nostro impegno per lo sviluppo di prodotti esclusivi su misura per le preferenze e le caratteristiche locali. Obiettivo del team dell'azienda è mettere a frutto la perizia professionale di Versachem".

"Siamo lieti di collaborare con Iberchem Group ", ha dichiarato Rina Wulfsohn, CEO di Versachem. "Questa alleanza sarà estremamente vantaggiosa per i nostri fidati clienti nella regione, in particolare grazie al rafforzamento delle nostre attuali capacità e abilità nello sviluppo di innovative soluzioni nell'ambito degli aromi, e consentirà a entrambe le aziende di ampliare le rispettive offerte in Sudafrica e nei paesi limitrofi".

Informazioni su Iberchem

Con una presenza commerciale in oltre 120 paesi e forte di 12 strutture produttive/di ricerca e sviluppo strategicamente posizionate in tutto il mondo, sin dal 1985, anno della sua creazione in Spagna, Iberchem è diventata un punto di riferimento di primo piano nel settore degli aromi e delle fragranze. Nel 2017 il Gruppo ha riferito un fatturato pari a 125 milioni di euro. Azionista di Iberchem è Eurazeo, società di investimenti leader a livello mondiale quotata all'Euronext Paris con un portafoglio diversificato di circa 15 miliardi di euro in asset gestiti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180506005027/it/

CONTACT: Iberchem

Guillaume Audy

gaudy@iberchem.es

KEYWORD: EUROPE SOUTH AFRICA SPAIN AFRICA

INDUSTRY KEYWORD: MANUFACTURING CHEMICALS/PLASTICS OTHER MANUFACTURING PROFESSIONAL SERVICES OTHER PROFESSIONAL SERVICES RETAIL FOOD/BEVERAGE OTHER RETAIL

SOURCE: Iberchem Group

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/07/2018 02:30 AM/DISC: 05/07/2018 02:30 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180506005027/it