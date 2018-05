Dubai adiciona 200 MW de energia solar, aumentando a fatia de energia limpa para 4% da capacidade instalada

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--mai 6, 2018--Sua Alteza Xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos (EAU), e governante de Dubai, entregou oficialmente o primeiro estágio de 200 megawatts (MW) da terceira fase de 800 MW do Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum. A Autoridade de Água e Eletricidade de Dubai (Dubai Electricity & Water Authority, DEWA) está implementando a terceira fase com o uso do modelo de produção de energia independente (Independent Power Producer, IPP) ao custo nivelado de 2,99 centavos de dólar por quilowatt-hora com o uso de painéis solares fotovoltaicos. A terceira fase está sendo implementada em parceria com um consórcio liderado pela Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) e Grupo Électricité de France (EDF). Os segundo e terceiro estágios dessa fase, que terão capacidade de 300 MW cada, serão concluídos em 2019 e 2020, respectivamente.

Sua Excelência Saeed Mohammed Al Tayer, MD e diretor executivo da DEWA, observou que a usina é a primeira do Oriente Médio e Norte da África (Middle East and North Africa, MENA) a usar um sistema de rastreamento solar de eixo único, que aumenta a eficiência de energia em 20% a 30%. Ela utiliza mais de 800 mil células solares autolimpantes que mantêm um nível de alto desempenho. O projeto atende mais de 60 mil residências com energia limpa, reduzindo anualmente mais de 270 mil toneladas de emissões de carbono. Ele foi implantado com uma taxa de 2,4 milhões de horas sem acidentes humanos.

Al Tayer mencionou que o projeto aumentou a fatia de energia limpa para 4% do total da capacidade instalada de Dubai. A capacidade de projetos com base no modelo IPP de energia solar concentrada (Concentrated Solar Power, CSP) e fotovoltaica atualmente em construção é de 1.500 MW.

“Masdar e DEWA tiveram um papel ativo no aumento da eficiência econômica e produtividade da energia renovável ao implantar os últimos avanços na tecnologia. A energia solar complementa a energia convencional em um relacionamento que torna perfeito o sentido econômico nesta região, dado o número de dias claros e ensolarados no ano, ao ajudar a diminuir os custos da energia no horário de pico”, explicou Sua Excelência Dr. Sultão Ahmed Al Jaber, ministro de Estado dos EAU e presidente da Masdar.

“É uma grande honra para o Grupo EDF contribuir com a transição de energia do Emirado de Dubai. Estou encantado com o relacionamento de confiança que construímos com nossos parceiros DEWA e Masdar para desenvolver energia livre de carbono na região e além”, disse Sua Excelência Jean-Bernard Levy, presidente do conselho e diretor executivo do Grupo EDF.

