L'inscription est ouverte pour le 2ème Decathlon Solaire Middle East en 2020, Avec des Prix Totalisant plus de 20 Millions de Dirhams pour les Deux Compétitions

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--mai 6, 2018--L'Autorité de l'Electricité et de l'Eau de Dubaï (DEWA) a annoncé que les inscriptions pour le deuxième Solar Decathlon Middle East (SDME) sont désormais ouvertes. SDME a été créé grâce à un accord entre le Conseil Suprême de l'Energie de Dubaï, DEWA, et le Ministère de l'Energie Américain. Dubaï accueillera les deux premiers tours de SDME en novembre 2018 et en 2020. Les prix pour les deux tours totalisent plus de 20 millions de Dirhams (5.45 millions de dollars américains).

Registration is open for 2nd Solar Decathlon Middle East in 2020, with prizes totalling over AED20 million for the two competitions (Photo: AETOSWire)

L'annonce a été faite lors du Deuxième Atelier International, organisé par DEWA pour les 21 équipes provenant de 36 universités de 15 pays participant au premier concours.

L'équipe présélectionnée pour le premier SDME comprend l’équipe Spirit of the Union de l'Université Zayed et de l'Institut Petroleum; l’équipe Know-Howse de l'Université de Sharjah, UAE et de l'Université de Ferrara, Italie; L'équipe ORA de l'université Heriot-Watt à Dubaï; L'équipe NYUAD de l'Université de New York à Abu Dhabi; l’équipe Jeel de l’Université Américaine de Dubaï; L'équipe Al Bayt Al Kamel de l'Université Américaine de Ras Al Khaimah; L'équipe UOW de l'Université de Wollongong-Australie et de l'Université de Wollongong Dubaï, l’équipe Aqua Green de l'Université Ajman des UAE. Il comprend également l'équipe KSU de l'Université King Saud en Arabie Saoudite; L'équipe SoLLite Salalah de l'Université Dhofar d'Oman; L'équipe BaityKool de l'Université de Bordeaux, France, de l'Université Amity aux Émirats Arabes Unis et de l'Université nationale An-Najah de Palestine; L'équipe EFdeN de l'Université d'Architecture et d'Urbanisme Ion Mincu, l'Université Politehnica de Bucarest, et l'Université Technique de Génie Civil de Bucarest, Roumanie et de l'Institut de Technologie Birla et des sciences Pilani Campus de Dubaï, UAE; L’équipe FutureHAUS de Virginia Tech University aux États-Unis; L'équipe HAAB de l'Université de Chieti-Pescara, l’Université Gabriele D'Annunzio de Pise, et l'Université de Campanie Luigi Vanvitelli en Italie; L'équipe Sapienza de l'Université Sapienza de Rome, Italie; L'équipe VIRTUe de l'Université de Technologie d'Eindhoven aux Pays-Bas; L'équipe TDIS de l'Université Nationale Chiao Tung à Taiwan; L'équipe MizanHome des universités Universiti Teknologi et Universiti Sains Islam en Malaisie; L'équipe Twist Box de l'Université de Belgrade, Serbie; L'équipe Jordan de l'Université de Jordanie et l'équipe Bgreen de l'Université Nationale des Sciences et de la Technologie du Pakistan.

Les équipes peuvent s'inscrire www.solardecathlonme.com

