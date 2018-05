Estoril Open Results

Saturday Clube de Tenis do Estoril Estoril, Portugal Surface: Clay-Outdoor Singles Semifinals

Joao Sousa, Portugal, def. Stefanos Tsitsipas, Greece, 6-4, 1-6, 7-6 (4).

Frances Tiafoe, United States, def. Pablo Carreno Busta (2), Spain, 6-2, 6-3.

Doubles Semifinals

Wesley Koolhof, Netherlands, and Artem Sitak, New Zealand, def. Jonathan Eysseric, France, and Joe Salisbury, Britain, 7-5, 6-3.

Kyle Edmund and Cameron Norrie, Britain, def. Leonardo Mayer, Argentina, and Joao Sousa, Portugal, 6-2, 7-6 (4).