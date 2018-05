Gagnante du prix Catalyseur MAGNUS 2018 de la meilleure recrue en biotechnologie

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--mai 4, 2018--BioTalent Canada vient d’annoncer le nom de la lauréate du prix Catalyseur MAGNUS 2018 décerné à la meilleure recrue. Il s’agit de Chelsea Lobson, coordonnatrice de la surveillance communautaire à la Lake Winnipeg Foundation. L’annonce a été faite publiquement le 3 mai à l’occasion d’une activité de réseautage organisée à Winnipeg par la Bioscience Association of Manitoba. La lauréate remporte un prix en argent de 1 000 $.

Chelsea Lobson, gagnante du prix Catalyseur MAGNUS 2018 décerné à la meilleure recrue.

Les collègues de Chelsea Lobson la décrivent comme « une jeune chercheuse enthousiaste et passionnée qui n’hésite pas à se retrousser les manches pour remplir son mandat, quelle que soit la tâche à accomplir. L’attitude sympathique et engageante de Chelsea fait non seulement d’elle une merveilleuse collègue au bureau, mais elle lui permet aussi de nouer des liens solides avec les nombreuses parties intéressées qu’elle côtoie sur le terrain : producteurs agricoles, enseignants, jeunes, chercheurs et représentants d’organisations nationales liées à l’eau, des gouvernements et des bailleurs de fonds. »

« Chelsea met son enthousiasme et son expertise au service de la science de la protection de l’eau, constate Alexis Kanu, directrice administrative de la Lake Winnipeg Foundation. Elle joue un rôle de premier plan en matière de protection citoyenne de l’eau et de surveillance communautaire à l’échelle locale, et ses efforts produisent des résultats concrets. Nous sommes ravis de compter une jeune chercheuse aussi dynamique au sein de l’équipe. »

Association industrielle nationale sans but lucratif, BioTalent Canada est le partenaire RH de l’industrie canadienne des biotechnologies. À ce titre, elle veille à ce que les employeurs de la bioéconomie aient accès au talent essentiel à leurs activités. Ses nombreux programmes de subventions salariales, qui facilitent l’embauche de jeunes diplômés, sont un moyen éprouvé d’améliorer l’accès à la main-d’œuvre.

« Les petites et moyennes entreprises de biotechnologie ont de la difficulté à trouver des capitaux et du talent. Les subventions salariales allègent leur fardeau, explique Rob Henderson, président-directeur général de BioTalent Canada. Nous sommes ravis de faire connaître les réalisations des jeunes professionnels de la bioéconomie rendues possibles grâce à cette aide financière. »

Remis annuellement, le prix Catalyseur MAGNUS a été créé en 2015 pour souligner l’apport des employeurs qui investissent dans la relève et récompenser les jeunes travailleurs dévoués qui se joignent à leur équipe grâce aux subventions salariales. Les candidats au prix Catalyseur MAGNUS ont été évalués selon quatre critères : leur contribution à la culture de l’entreprise, à l’esprit d’innovation de l’entreprise, à la réalisation d’un objectif d’équipe ou d’entreprise et à la résolution d’une difficulté de l’entreprise.

« Nous sommes très heureux de voir qu’une autre jeune leader du Manitoba a trouvé un emploi avec l’aide de BioTalent Canada, se réjouit Tracey Maconachie, présidente de la Bioscience Association of Manitoba. C’est toujours un plaisir pour nous de mettre en contact des entreprises manitobaines du secteur des biosciences et de jeunes employés grâce aux nombreux programmes de BioTalent Canada. Au nom de la Bioscience Association of Manitoba, je félicite Chelsea pour ses réalisations et sa contribution à la bioéconomie de notre province. »

Chelsea Lobson a été choisie parmi les finalistes dévoilés la semaine dernière, les autres étant David Ness, d’ERA Environmental Management Solutions, une entreprise de Montréal, et David Rowbotham, de STEMCELL Technologies, une entreprise de Vancouver.

« Nous tenons à féliciter la lauréate et les deux autres finalistes, de jeunes innovateurs qui apportent énormément à leur milieu de travail, affirme Jacqueline Flinker, présidente-directrice générale de MAGNUS Personnel, commanditaire en titre du prix. C’est un honneur pour nous d’appuyer une si belle initiative. »

Les subventions salariales profitent aux entreprises de la bioéconomie et aux nouveaux diplômés, car elles encouragent les employeurs à envisager l’embauche de candidats qu’ils n’auraient pas nécessairement pris en considération et permettent aux jeunes travailleurs d’acquérir l’expérience dont ils ont besoin. Depuis 2005, les programmes de subventions salariales de BioTalent Canada ont permis de financer plus de 1 400 embauches, et ce nombre continue d’augmenter. Pour en savoir plus sur les subventions salariales et leurs retombées positives pour les employeurs et les participants, nous vous invitons à lire le rapport de BioTalent Canada sur le marché du travail intitulé .

