Rimini Street lance de nouvelles solutions qui prolongent la durée de vie et la valeur des logiciels d’entreprise qui peuvent servir de fondement à l’innovation

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--mai 4, 2018--Rimini Street, Inc. (Nasdaq : RMNI), un fournisseur mondial de services et produits logiciels d’entreprise, et premier fournisseur de services de support tiers pour les produits logiciels Oracle et SAP, a annoncé aujourd’hui les premières offres de sa gamme de solutions conçues pour fournir un meilleur avantage concurrentiel aux organisations qui investissent dans des logiciels d’entreprise matures et précieux pouvant servir de base à l’innovation. Les nouvelles solutions de Rimini Street peuvent permettre à une organisation de moderniser, rapidement et à moindre coût, son logiciel d’entreprise actuel avec les dernières fonctionnalités et capacités souhaitées, de protéger ses plateformes techniques contre des changements technologiques encore inconnus, et de sécuriser ses systèmes contre un environnement de menaces en constante évolution. Les nouvelles solutions de Rimini Street permettent aux organisations d’exploiter leurs systèmes existants comme une base solide pour une stratégie informatique hybride innovante.

« Innovation by Extension » maximise le retour sur investissement et accélère l’avantage concurrentiel

Les organisations qui ont investi beaucoup d’argent, de main-d’œuvre et de temps dans leurs systèmes logiciels d’entreprise stratégiques veulent maximiser le rendement du capital investi et prolonger la vie de ces investissements, tout en concentrant de nouveaux investissements sur des innovations susceptibles de stimuler rapidement la croissance et l’avantage concurrentiel. Les solutions d’extensibilité de Rimini Street sont conçues pour aider les entreprises à atteindre ces objectifs en fournissant des capacités fonctionnelles et techniques rentables et faciles à déployer aux leurs systèmes logiciels d’entreprise matures existants, permettant aux DSI d’accéder et d’exploiter rapidement l’innovation sans avoir à procéder à des mises à niveau coûteuses et perturbatrices, des remplacements coûteux, ou attendre des années avant que le fournisseur n’offre les fonctionnalités dont ils ont besoin dès maintenant.

La nouvelle gamme de solutions d’extensibilité de Rimini Street peut également mettre en place les bases d’une stratégie informatique hybride qui combine les systèmes d’enregistrement sur site existant et mature avec des systèmes d’engagement susceptibles d’inclure des technologies innovantes basées sur le Cloud. L’innovation peut être financée par les économies résultant du passage au programme d’assistance primé de Rimini Street.

Les toutes premières offres de Rimini Street faisant partie de sa nouvelle gamme de solutions d’extensibilité sont les suivantes :

Rimini Street Mobility – Permet aux utilisateurs de créer et de distribuer rapidement une application mobile en quelques jours, offrant le meilleur rapport temps/valeur, sans entraîner d’interruption des activités. Tous les processus, personnalisations et la logique existants sont entièrement utilisables, de sorte qu’aucune migration ou mise à niveau n’est nécessaire. Rimini Street Analytics – Permet aux utilisateurs de prendre plus rapidement de meilleures décisions à l’échelle de l’entreprise grâce à une plateforme de Business Intelligence en libre-service, rentable, rapide à déployer et facile à mettre en œuvre. Les utilisateurs peuvent se connecter et analyser des données provenant de sources multiples, pour créer sur le vif leurs propres rapports et tableaux de bord personnalisés. Rimini Street Advanced Database Security – Une solution de sécurité de nouvelle génération qui identifie et intercepte les tentatives d’exploitation des vulnérabilités des bases de données avant qu’elles n’atteignent leur cible, sans nécessiter de modifications au code de la base de données. Rimini Street Advanced Database Security a été lancée en 2017.

« Les clients faisant partie du paysage informatique d’aujourd’hui veulent tirer plus de valeur de leur plateforme logicielle d’entreprise actuelle, et cherchent des options qui les aident à moderniser leur plateforme, sans les tracas que représentent les mises à niveau coûteuses et interminables. Les dirigeants cherchent également à bénéficier de plus de souplesse et d’un avantage concurrentiel pour atteindre les objectifs de l’entreprise. Ce nouveau standard de support logiciel les aide à les atteindre, et leur permet de maximiser pleinement leurs investissements en logiciels d’entreprise avec le meilleur retour sur investissement, possible », a déclaré R ’Ray’ Wang, analyste principal et PDG de Constellation Research.

La solution de mobilité offre une souplesse métier et des gains rapides

La plupart des organisations ont besoin de fonctions de mobilisation à l’échelle de l’entreprise pour soutenir leurs efforts de transformation numérique. Mais elles sont limitées par le coût, le temps et les efforts nécessaires pour développer et lancer de nouvelles applications mobiles. En outre, de nombreuses solutions mobiles impliquent un code personnalisé qui n’est pas pris en charge par le fournisseur du logiciel.

Rimini Street Mobility répond à ces défis en fournissant un cadre de mobilité de pointe, conçu pour permettre aux utilisateurs finaux de créer rapidement et facilement leurs propres capacités mobiles. Rimini Street Mobility peut réduire le coût que représente la mobilisation des applications d’entreprise, et peut réduire de quelques mois à quelques jours seulement le temps nécessaire au développement et à la livraison de nouvelles applications, permettant à l’organisation d’obtenir des gains rapides.

Données économiques rentables et exploitables

Les organisations se tournent de plus en plus cers les logiciels d’analyse pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux de leur département, afin de disposer en temps réel de données économiques exploitables. Ces utilisateurs exigent la bonne facilité d’utilisation, la compatibilité avec tous leurs appareils, et la possibilité de simplifier les données à des fins d’élaboration de reporting. Cependant, les options disponibles actuellement auprès des fournisseurs de logiciels d’entreprise peuvent s’avérer coûteuses en termes de licence, et de temps de mise en œuvre ; en outre, elles sont souvent limitées à une seule source de données. Rimini Street Analytics fournit aux entreprises et à leurs utilisateurs finaux la possibilité d’acquérir, d’installer et d’accéder rapidement à une solution de Business Intelligence qui leur permet d’extraire des données issues de plusieurs sources de données, notamment des applications d’entreprise, des bases de données ou des solutions de Cloud computing.

Rimini Street Advanced Database Security

Rimini Street Advanced Database Security fait également partie du portefeuille de solutions d’extensibilité. Lancée en 2017 et disponible pour les bases de données Oracle, SAP, IBM et Microsoft sous contrat de support avec Rimini Street, le produit est une solution de sécurité de base de données nouvelle génération, qui protège les bases de données contre les vulnérabilités connues et inconnues, plus rapide et moins coûteuse que les correctifs de sécurité des fournisseurs traditionnels, grâce à l'utilisation de correctifs virtuels modernes. La solution bloque les tentatives d’attaques avant qu’elles n’atteignent la base de données, sans qu’il y ait besoin de procéder à des tests de régression, et sans impact sur les systèmes de production.

Rimini Street prévoit de continuer à faire progresser la portée et l’étendue de ses solutions d’extensibilité. Par ailleurs, la société offre une gamme complète de services techniques qui permet aux clients de continuer à améliorer leurs systèmes existants en résolvant les problèmes d’interopérabilité, et en évitant les mises à niveau inutiles du matériel, des systèmes d’exploitation, des bases de données, des intergiciels et des navigateurs.

« Cela fait maintenant plus de huit ans que Rimini Street est notre fournisseur d’assistance et de confiance pour ce qui concerne les logiciels d’entreprise ; or, nous avons non seulement reçu durant cette période, un support de haute qualité et ultraréactif pour notre plateforme principale, mais nous avons également économisé des sommes importantes, et ce, chaque année. Mais Rimini Street ne se contente pas de résoudre les problèmes de panne ou de procéder à des réparations », a déclaré Eric Robinson, DSI de Color Spot. « Ils ont ajouté une nouvelle dimension en offrant des solutions qui peuvent rapidement étendre notre ERP avec les capacités nécessaires de mobilité et d’analyse nécessaires, le tout sans mise à niveau coûteuse. Nous sommes impatients d’explorer ces nouvelles capacités au fur et à mesure que nous allons continuer à moderniser nos opérations et à acquérir un avantage concurrentiel. »

« Les clients recherchent des solutions simples, abordables et rationalisées qui fonctionnent en toute sécurité sur l’ensemble de leur portefeuille d’applications de l’entreprise, sans avoir à mettre à niveau ou à remplacer leur investissement actuel en logiciels d’entreprise pour bénéficier des technologies et des capacités d’applications nouvelles et modernes », a confié pour sa part Seth A. Ravin, PDG de Rimini Street. « Nos solutions permettent de moderniser les applications existantes d’une entreprise, de protéger sa technologie contre les changements futurs, et de protéger ses systèmes grâce à des solutions de sécurité innovantes. Les investissements existants en logiciels d’entreprise peuvent servir pendant de nombreuses années de base d’une stratégie informatique hybride offrant un avantage concurrentiel grâce au programme ’Innovation by Extension’, tous soutenus par le programme de support primé de Rimini Street. »

Prix et disponibilité

Rimini Street propose des forfaits attractifs et un abonnement annuel pour toutes les solutions d’extensibilité. Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics et Rimini Street Advanced Database Security sont disponibles immédiatement.

