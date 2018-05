RTA realiza o 5º Dubai International Project Management Forum em dezembro de 2018

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--mai 3, 2018--A Autoridade de Transporte e Estradas (Roads and Transport Authority, RTA) em Dubai vai realizar a quinta rodada do Dubai International Project Management Forum (DIPMF), entre 8 e 11 de dezembro de 2018, com o tema ‘Construindo Nações’. O evento será organizado em conjunto com a Dubai Electricity & Water Authority (DEWA), DP World, Emaar e o Project Management Institute (PMI). As inscrições para o Forum estarão abertas a partir de 03 de maio de 2018 no site ( www.dipmf.ae ).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180503006781/pt/

HE Mattar Al Tayer, Director-General and Chairman of the Board of Executive Directors of RTA (Photo: AETOSWire)

S.Ex.ª Mattar Al Tayer, diretor geral e presidente do conselho de diretores executivos da RTA, afirmou: “A apresentação do DIPMF é parte do empenho da RTA em ter uma função ativa na orientação do impulso do desenvolvimento na região. O evento reflete o interesse de Dubai, em sua capacidade de cidade árabe com um perfil global, de agir como um link para o compartilhamento de experiência, conceitos e visões entre gurus de várias indústrias de todo o mundo. O Forum evoluiu para uma plataforma global com a participação de especialistas visionários globais que têm ideias criativas que contribuem para a execução bem sucedida de mega projetos."

'Construindo Nações' foi endossado como o tema desse ano, que se ajusta bem à condução do governo dos Emirados Árabes Unidos ao designar 2018 como o Ano de Zayed. O ano é comemorado para demonstrar a função do finado Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan em constituir os Emirados Árabes Unidos e obter realizações imponentes local e globalmente, além de destacar seu cuidado com as nações e as pessoas.

Os tópicos incluem: Gestão futura/História do Projeto, Maturidade da Gestão do Projeto, Inteligência Artificial na Gestão do Projeto, Gestão do Projeto para Inovação e Gestão de Projeto para Digitalização/ Transformação Digital, entre outros. Os cursos de treinamento de especialistas serão realizados paralelamente ao evento, abordando liderança, qualidade e competição, e muito mais.

Laila Faridoon, diretora executiva do escritório do diretor geral e presidente do conselho de diretores executivos da RTA, presidente do comitê organizador do DIPMF, afirmou: “Nas quatro edições anteriores, o DIPMF foi extremamente bem sucedido, a julgar pelo número de participantes, palestrantes internacionais e tópicos discutidos. Mais de 6.000 delegados de 50 países participaram das edições anteriores do evento.”

Durante o 5 º DIPMF, os vencedores do prêmio Hamdan bin Mohammed de Inovação em Gestão de Projeto serão homenageados. O valor do prêmio teve um aumento de 29%, e agora atingiu AED2,6m (US$710.000). As categorias do prêmio aumentaram para quatro, seguindo a introdução da categoria Acadêmico, que inclui o prêmio de Pesquisa científica para gestão de projetos inovadora e Gestão de projeto inovadora (Categoria Acadêmico) A segunda categoria (corporativo) tem três prêmios: Ideia inovadora em gestão de projetos, Ideia inovadora em gestão de programas e Ideia inovadora em portfólio de projetos. A terceira categoria (individual) reúne o Gerente de projeto inovador e o Diretor de projeto inovador. A quarta categoria (equipes) inclui o prêmio Equipe inovadora.

*Fonte:

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180503006781/pt/

CONTACT: RTA

Fiona D’Cunha, +97142903698

Fiona.dcunha@rta.ae

KEYWORD: UNITED ARAB EMIRATES NORTH AMERICA CANADA MIDDLE EAST

INDUSTRY KEYWORD: URBAN PLANNING CONSTRUCTION & PROPERTY

SOURCE: Dubai Roads and Transport Authority

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/03/2018 05:53 PM/DISC: 05/03/2018 05:53 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180503006781/pt