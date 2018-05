draglet bietet seinen Branchenstandard-Kryptowährungsbörsen- und ICO-Plattform-Quellcode zum Verkauf an die Öffentlichkeit an

MÜNCHEN--(BUSINESS WIRE)--Mai 3, 2018--draglet GmbH, ein führendes Blockchain-Entwicklungsunternehmen, bietet seinen proprietären Börsen- und ICO-Plattform -Quellcode zum endgültigen Verkauf an. Somit handelt es sich bei draglet um das erste Börsensoftware-Entwicklungsunternehmen, das seinen Quellcode zum Verkauf an die Betreiber von Kryptowährungsbörsen oder Unternehmen zur ICO-Einführung (Initial Coin Offering) anbietet. Dies erfolgt im Gegensatz zu anderen Wettbewerbern auf diesem Gebiet, die ihren Kunden den eigenen Quellcode nicht zur Verfügung stellen.

„Wir waren der Überzeugung, dass zahlreiche unzuverlässige Skripts auf dem Markt anzutreffen waren. Keines unter ihnen bot eine ausreichende Sicherheit und Skalierbarkeit auf Unternehmensebene, die unser Skript für unsere Kunden jedoch stets gewährleistet”, so Peter Kohlschmidt, Managing Director bei draglet. „Durch das Verkaufsangebot für unser Börsenskript werden wir ein breiteres Publikum ansprechen und einen neuen Branchenstandard für die Basissoftware von Kryptowährungsbörsen und ICOs schaffen.”

Der Börsen- und ICO-Quellcode von draglet steht in seiner Alpha-Version seit Ende April auf der draglet Website in der Pre-Launch-Phase zur Verfügung. Das Kundeninteresse und Feedback früherer Kunden war äußerst positiv und belegt das große Interesse am Kauf des Quellcodes.

draglet Börsenarchitektur

Die branchenführende Börsen- und ICO-Software ist ausgelegt auf Geschwindigkeit, Sicherheit und allgemeine Einsetzbarkeit. Aufgrund der flexiblen Architektur der draglet Software sind die Kunden in der Lage, auf Basis des bestehenden Codes ihre eigenen Anwendungen zu erstellen. Tatsächlich ermöglicht der gleiche Quellcode mithilfe minimaler Modifikationen sowohl White-Label-Kryptowährungsgeschäfte als auch ICO-Crowdsales. Die Merkmale und Funktionalität können an den Bedarf des Nutzers angepasst werden.

Der Code verteilt sich auf fünf unterschiedliche, voneinander vollkommen unabhängige Module, die alle miteinander kommunizieren können. Zusätzlich zu diesen fünf Kernmodulen können Kunden, die den Quellcode erworben haben, eigene Funktionen und Dienste hinzufügen. In naher Zukunft wird draglet auch optionale Zusatzdienstleistungen bereitstellen, die es den Kunden ermöglichen werden, je nach Bedarf weitere Funktionen zu erwerben.

Erstellung eines Branchenstandards

draglet ist bestrebt, einen neuen Branchenstandard für Kryptowährungshandelsplätze zu erstellen. Gemäß unserem neuen Geschäftsmodell soll nicht nur Weltklasse-Software vertrieben werden sondern es sollen auch Schulungen, Spezifikationen, Zertifizierungen und die notwendige Unterstützung bereitgestellt werden, um die branchenweite Verbreitung zu gewährleisten. Diese neue Initiative positioniert draglet als einen Weltmarktführer im Bereich Erstellung und Betrieb eines globalen Kryptowährungshandelsplatzes sowie im Hinblick auf die zugehörigen Schulungs- und Unterstützungsmaßnahmen.

Somit dürfen die Kunden von draglet nun eine umfassende Lösung für die Implementierung eines neuen Handelsplatzes oder ICOs erwarten. Unternehmerische Belange wie Rechnungswesen/Compliance, technische Software-/Hardware-Implementierung und Schulungen zu den Themen Börsenverwaltung und -management sind Teil des Gesamtpakets.

Weitere Informationen über den Software-Quellcode von draglet finden Sie unter https://www.draglet.com

Über die draglet GmbH

draglet ist ein im Jahr 2013 gegründetes deutsches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Blockchain-Applikationen und Bitcoin-/Kryptowährungshandelsplatz-Software für Unternehmen spezialisiert hat. Als ein in München (Bayern) ansässiges Unternehmen hat sich draglet zu einem Vorreiter in den Bereichen Blockchain-Dienste und Smart Contracts entwickelt. Mit seinem renommierten, maßgeschneiderten White-Label-Börsen-Softwarekonzept hat draglet neue Standards auf dem Kryptowährungsmarkt gesetzt. Die Lösungen von draglet sind in mehr als 20 Ländern rund um den Globus im Einsatz.

