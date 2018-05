draglet Oferece Seu Código Fonte de Plataforma ICO e Câmbio de Criptomoedas Padrão Industrial para Venda ao Público

MUNIQUE--(BUSINESS WIRE)--mai 3, 2018--draglet GmbH, empresa líder no desenvolvimento blockchain está oferecendo seu código fonte de câmbio e plataforma ICO para compra direta. Isto faz da draglet a primeira empresa de desenvolvimento de câmbio a tornar seu código fonte disponível para venda às operadoras de câmbio de criptomoedas ou empresas que lançam ICO. Os concorrentes mantêm seu código fonte oculto dos clientes neste âmbito.

"Percebemos que houve muitos scripts não confiáveis no mercado. Nenhum deles ofereceu segurança e escalabilidade a nível empresarial que nosso script proporciona a nossos clientes", disse Peter Kohlschmidt, Diretor Geral na draglet. "Ao oferecer nosso script de câmbio para venda, iremos alcançar um público mais amplo e criar um padrão industrial para software tendo como retaguarda o câmbio de criptomoedas e ICOs."

O código fonte de ICO e câmbio da draglet está sendo disponibilizado para compra no site da draglet no pré-lançamento alfa desde o fim de abril. O interesse de consumidores e retorno de clientes anteriores têm sido positivo, indicando o grande interesse no código fonte para compra.

Arquitetura de Câmbio da draglet

O software de câmbio e ICO com liderança industrial é concebido para ser rápido, seguro e de uso geral. A arquitetura flexível do software da draglet permite os consumidores construírem seus próprios aplicativos sobre o código existente. De fato, o mesmo código fonte capacita tanto o câmbio de criptomoedas com etiqueta branca como vendas agrupadas de ICO com mínima modificação. As características e a funcionalidade podem ser personalizadas segundo preferência do usuário.

O código é estruturado em cinco diferentes módulos. Cada um é independente dos outros módulos, mas todos se comunicam entre si. Além destes cinco módulos centrais, os consumidores que adquirirem o código fonte podem adicionar suas próprias características e também serviços. Em um futuro próximo, a draglet irá oferecer serviços complementares que permitam os consumidores comprarem características adicionais, conforme necessário.

Criando um Padrão Industrial

A draglet visa criar um novo padrão industrial para câmbio de criptomoedas. O novo modelo de negócios gira não apenas em torno de vendas de software de classe internacional, mas também fornece treinamento, especificações, certificações e suporte necessário para criar a adoção em toda a indústria. Esta nova iniciativa coloca a draglet como líder mundial em criação, operação, treinamento e suporte para câmbio de criptomoedas a nível global.

Como resultado, os clientes da draglet podem agora esperar uma solução completa para implementar um novo câmbio ou ICO. Assuntos comerciais como contabilidade / conformidade, implementação técnica de software / hardware e treinamento sobre administração / gestão de câmbio são parte do pacote completo.

Para mais informação sobre o código fonte de software da draglet, visite: https://www.draglet.com

Sobre a draglet GmbH

A draglet é uma empresa alemã fundada em 2013, especializada em desenvolver aplicativos de blockchain e software de bitcoin / criptomoedas para outras empresas. Com sede em Munique, Baviera, a draglet se tornou líder precursora em serviços de blockchain e contratos inteligentes. Com seu renomado software personalizado de câmbio com etiqueta branca, a draglet definiu novos padrões no mercado de criptomoedas. As soluções da draglet estão em uso em mais de 20 países em todo o mundo.

