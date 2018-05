CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 540 1-2 Jul 538 Sep 552 3-4 Dec 572 3-4 Mar 588 1-4 May 595 1-2 Jul 596 3-4 Sep 600 1-2 Dec 612 Mar 616 1-2 May 616 1-4 Jul 600 1-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 399 1-2 Jul 408 Sep 415 1-2 Dec 422 1-4 Mar 430 May 434 1-4 Jul 438 Sep 418 Dec 421 1-4 Mar 429 May 432 3-4 Jul 437 1-4 Sep 427 1-4 Dec 423 1-4 Jul 434 1-2 Dec 424 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 225 3-4 Jul 237 Sep 240 Dec 250 3-4 Mar 256 3-4 May 260 1-2 Jul 265 1-2 Sep 266 3-4 Dec 266 3-4 Mar 266 3-4 Jul 265 1-4 Sep 265 1-4 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1043 1-4 Jul 1053 1-4 Aug 1056 1-4 Sep 1052 1-4 Nov 1049 1-2 Jan 1053 1-2 Mar 1037 May 1032 3-4 Jul 1038 Aug 1034 1-2 Sep 1017 1-2 Nov 1000 3-4 Jan 1003 Mar 998 1-4 May 999 1-4 Jul 1005 Aug 997 1-2 Sep 993 3-4 Nov 975 1-4 Jul 978 Nov 977 1-2 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 30.58 Jul 30.81 Aug 30.93 Sep 31.09 Oct 31.23 Dec 31.57 Jan 31.84 Mar 32.14 May 32.47 Jul 32.79 Aug 32.92 Sep 33.04 Oct 33.08 Dec 33.29 Jan 33.46 Mar 33.64 May 33.81 Jul 33.87 Aug 33.86 Sep 33.86 Oct 33.86 Dec 33.76 Jul 33.76 Oct 33.76 Dec 33.76 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 398.40 Jul 398.60 Aug 395.40 Sep 392.70 Oct 389.60 Dec 386.70 Jan 381.70 Mar 369.00 May 361.50 Jul 360.60 Aug 357.60 Sep 353.40 Oct 347.20 Dec 346.40 Jan 346.40 Mar 347.20 May 347.20 Jul 345.50 Aug 345.50 Sep 345.50 Oct 345.50 Dec 341.80 Jul 341.80 Oct 341.80 Dec 351.90