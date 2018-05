draglet propose à la vente le code source de sa plateforme d'échange de cryptodevises et ICO

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--mai 3, 2018--draglet GmbH, un chef de file du développement blockchain, propose à la vente le code source exclusif de sa plateforme d'échange et ICO pour un achat ferme. draglet devient ainsi la première société de développement d'échange à mettre son code source à la vente pour les opérateurs d'échanges de cryptomonnaies ou les sociétés lançant une offre de devise initiale (ICO). Le code source des concurrents du secteur reste inconnu des clients.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180503006378/fr/

draglet is offering its proprietary exchange and ICO platform source code for outright purchase. (Graphic: Business Wire)

"Nous pensions qu'il existait un grand nombre de scripts peu fiables sur le marché. Aucun d'entre eux n'offraient la sécurité et l'évolutivité que notre script garantit à nos clients", déclare Peter Kohlschmidt, directeur général de draglet. "En mettant notre script d'échange à la vente, nous toucherons une clientèle plus vaste et créerons une nouvelle norme industrielle pour les logiciels d'échanges de cryptomonnaies et d'ICO."

Le code source d'échange et d'ICO de draglet est disponible à l'achat sur le site de draglet dans le cadre de son pré-lancement alpha, depuis fin avril. L'intérêt des clients et les avis des clients précédents sont positifs, ce qui indique un vif intérêt en matière de code source à l'achat.

Architecture d'échange de draglet

Notre logiciel d'échange et d'ICO leader du marché est conçu pour garantir rapidité, sécurité et utilisabilité générale. L'architecture souple du logiciel de draglet permet aux clients d'élaborer leurs propres applications en s'appuyant sur le code existant. En fait, le même code source alimente à la fois les échanges de cryptodevises en marque blanche et les financements participatifs d'une ICO, avec des modifications mineures. Fonctions et fonctionnalités peuvent être personnalisées selon les préférences de l'utilisateur.

Le code est structuré en cinq modules différents. Chacun des modules est indépendant des autres, mais tous communiquent entre eux. En plus de ces cinq modules centraux, les clients qui achètent le code source peuvent ajouter leurs propres fonctions et services. Dans un avenir proche, draglet proposera des services complémentaires en option, qui permettront d'acheter des fonctions supplémentaires en fonction des besoins.

Créer une norme industrielle

L'objectif de draglet est de créer une nouvelle norme industrielle pour les échanges de cryptodevises. Le nouveau modèle commercial ne se contente pas de couvrir la vente d'un logiciel hors pair, mais aussi de fournir des formations, des spécifications, des certifications et l'assistance nécessaires pour permettre une adoption à tous les niveaux de l'industrie. Cette nouvelle initiative fait de draglet un chef de file mondial de la création, la formation et l'assistance aux échanges internationaux de cryptomonnaies.

Les clients de draglet peuvent dorénavant compter sur une solution exhaustive pour préparer un nouvel échange ou une nouvelle ICO. Les aspects commerciaux tels que la comptabilité/conformité, l'installation technique du logiciel/hardware, et la formation des équipes administratives/de direction sont tous pris en charge par la solution.

Pour de plus amples renseignements sur le code source du logiciel de draglet, rendez-vous sur: https://www.draglet.com

À propos de draglet GmbH

Créée en 2013, la société allemande draglet se spécialise dans le développement d'applications blockchain et les logiciels d'échange de bitcoin/cryptomonnaies pour les entreprises. Basée à Munich, en Bavière, draglet est un chef de file de la première heure des services blockchain et des contrats connectés. Avec son logiciel d'échange personnalisé en marque blanche, draglet donne le ton dans le secteur des cryptodevises. Les solutions draglet sont utilisées dans plus de 20 pays dans le monde.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com :https://www.businesswire.com/news/home/20180503006378/fr/

CONTACT: draglet GmbH

Contact: Stefan Chun Yin

Tél: +49 151 466 388 68

Courriel:stefanchun.yin@draglet.com

KEYWORD: EUROPE NORTH AMERICA CANADA GERMANY

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT NETWORKS SOFTWARE PROFESSIONAL SERVICES FINANCE

SOURCE: draglet GmbH

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/03/2018 02:19 PM/DISC: 05/03/2018 02:19 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180503006378/fr