draglet ofrece el código fuente de su plataforma de cambio de criptomonedas e ICO, reconocida en la industria, para la venta al público

MUNICH--(BUSINESS WIRE)--may. 3, 2018--draglet GmbH, una empresa líder en el desarrollo de blockchain, ofrece el código fuente de su plataforma de cambio e ICO para la compra directa. Así, draglet se convierte en la primera empresa de desarrollo de herramientas de cambio en poner su código fuente a la venta para operadores de mercados de criptomonedas o compañías que lanzan una ICO. Los competidores en el espacio mantienen su código fuente oculto de los clientes.

"Consideramos que había muchos scripts poco confiables en el mercado. Ninguno de ellos ofrecía la seguridad y la escalabilidad de nivel empresarial que nuestro script ofrece a los clientes", explicó Peter Kohlschmidt, director ejecutivo de draglet. "Al ofrecer nuestro script de cambio para la venta, llegaremos a un público más amplio y crearemos un parámetro industrial de excelencia para el software que facilita el cambio de criptomonedas y las ICO".

El código fuente de cambio e ICO de draglet han estado disponibles para la compra en el sitio web de draglet en versión alfa prelanzamiento desde finales de abril. El interés y los comentarios de los clientes anteriores han sido positivos, lo que indica un gran interés en el código fuente para la compra.

Arquitectura de intercambio de draglet

El software de cambio e ICO, líder en la industria, está diseñado para mejorar la velocidad, la seguridad y la usabilidad general. Gracias a la arquitectura flexible del software de draglet, los clientes pueden construir sus propias aplicaciones a partir del código existente. De hecho, el mismo código fuente sirve para el cambio de criptomonedas de etiqueta blanca y las ventas masivas de ICO con modificaciones mínimas. Las características y la funcionalidad pueden personalizarse a gusto del usuario.

El código está estructurado en cinco módulos diferentes. Cada uno es independiente de los otros módulos, pero todos se comunican entre sí. Además de estos cinco módulos principales, los clientes que compren el código fuente también pueden agregar sus propias características y servicios. En un futuro cercano, draglet ofrecerá servicios complementarios opcionales para que los clientes puedan comprar más funciones según sea necesario.

Creación de un nuevo parámetro de excelencia en la industria

draglet apunta a crear un nuevo parámetro industrial para el cambio de criptomonedas. El nuevo modelo de negocios gira en torno no solo de la venta de software de clase mundial, sino también de la capacitación, las especificaciones, las certificaciones y la asistencia técnica necesarios para promover la adopción en toda la industria. Esta nueva iniciativa posiciona a draglet como un líder mundial en la creación, operación, capacitación y asistencia técnica para le cambio de criptomonedas a nivel mundial.

En consecuencia, los clientes de draglet ahora pueden disponer de una solución integral para implementar un nuevo cambio o ICO. Las preocupaciones comerciales como la contabilidad y el cumplimiento, la implementación de software y hardware técnico y la capacitación en administración y la gestión del cambio integran el paquete completo.

Para más información sobre el código fuente del software de draglet, visite: https://www.draglet.com

Acerca de draglet GmbH

draglet es una empresa alemana fundada en 2013, especializada en el desarrollo de aplicaciones de blockchain y software de cambio de bitcoin y criptomonedas para empresas. Con sede en Munich, Bavaria, draglet ha sido uno de los primeros en prestar servicios de blockchain y contratos inteligentes. Con su reconocido software personalizado de cambio de marca blanca, draglet ha establecido nuevos parámetros en el mercado de las criptomonedas. Las soluciones draglet se utilizan en más de 20 países en todo el mundo.

CONTACT: draglet GmbH

Contacto: Stefan Chun Yin

Tel.: +49 151-466-388-68

Correo electrónico:stefanchun.yin@draglet.com

