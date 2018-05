Dona-partners Limited lanciert ICO zur Entwicklung von Spendenplattform unter Einsatz von NEM-Blockchain

HONGKONG--(BUSINESS WIRE)--Mai 3, 2018--Dona-partners Limited lanciert ICO für Spendenplattform „dona“ unter Einsatz von Blockchain-Technologie. Der Vorverkauf einschließlich 50 % Bonus beginnt am 8. Mai 2018.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180503006145/de/

Outline (Graphic: Business Wire)

Was ist die dona-Plattform?

Mit der Dona-Plattform („donaPF“) soll eine neue Spendenplattform geschaffen werden, die den Fluss von gespendeten Geldern unter Ausnutzung der Vorteile der Blockchain transparenter macht. Zudem soll eine Gemeinschaft entwickelt werden, die Informationen und Bewertungen über Wohltätigkeitsorganisationen sowie erfolgreiche Erfahrungen beim Tätigen von Spenden unter sich austauscht. Dieser Mechanismus betrachtet Spenden nicht nur als Befriedigung individueller Bedürfnisse, sondern als Mittel zur Verbesserung der Gesellschaft. Dazu wird der Austausch von erfolgreichen praktischen Erfahrungen bei der Unterstützung von Aktivitäten nach eigener Wahl sowie die Verstärkung des Interesses, Verständnisses und der Empathie für den Spendenmarkt unterstützt.

Drei Objekte

Unter Einsatz von Blockchain haben wir die Funktion „Use Trace“ eingerichtet, die es ermöglicht, Zwischenhändler vom Prozess der Einholung und Verteilung von Spenden auszuschalten. So fließen Spendengelder in die direkte Unterstützung von Aktivitäten. Anstatt die Verbindung mit den Spendenempfängern zu beenden, erhalten die Geber Feedback über die Aktivitäten, die mit ihrer Spende unterstützt werden. Wichtig ist, dass über die Plattform beide Stimmen gehört werden, um einen Spendenzyklus zwischen den Gebern und Empfängern zu erzeugen, was zu tiefgehendem Interesse und der Entwicklung einer Spendenkultur führt. Wir erleichtern Spenden, schüren den Wunsch, Spenden zu tätigen, und unterstützen deren Verbreitung, indem wir eine Gamifizierungslogik zerlegen – ein Mechanismus, der in Spielen zur Steigerung der Motivation eingesetzt wird – und sie auf diese Plattform anwenden.

Unsere Vision

Wir bringen Transparenz in den Fluss von gespendeten Geldern, indem wir offenlegen, wie Spenden für Support-Aktivitäten verwendet werden. Durch die Erleichterung der Spendenaktivitäten potenzieller Spender, die zwar zur Gesellschaft beitragen möchten, jedoch aufgrund ihres Misstrauens gegenüber Wohltätigkeitsorganisationen oder NPOs vor Spenden zurückschrecken, ist eine Wiederbelebung des Spendenmarktes möglich. Derzeit erfolgen Spenden einzig und allein auf Basis des Rufes von großen Organisationen. Wir verbessern die Zuverlässigkeit von Support-Organisationen, indem wir eine Gemeinschaft aufbauen, die Informationen, Bewertungen und erfolgreiche Erfahrungen bezüglich Support-Aktivitäten zwischen NPOs und Spendern oder zwischen Spendern und Spendern austauscht. Unser Ziel ist es, einen Spendenmarkt zu entwickeln, der Spenden als Mittel zur Veränderung der Gesellschaft und als soziale Investitionen betrachtet. Ungeachtet davon ist der Wunsch zu spenden, um in Notfällen zu helfen.

Weitere Informationen zu Token und dem ICO-Terminplan finden Sie auf unserer Website https://hk.dona-partners.com/

[Information von Dona-partners Limited] Repräsentant: CEO/ Kouhei Wada 27 Wong Chuk Hang Road, Wong Chuk Hang, HONGKONG Offizielle Website: https://hk.dona-partners.com/ White Paper: https://hk.dona-partners.com/public/document/dona-whitepaper-en.pdf Werbe-Clip: https://youtu.be/cmahH2VDfXU

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:https://www.businesswire.com/news/home/20180503006145/de/

CONTACT: Dona-partners Limited

Tomomi Wakino

Support-Desk

Telefon: +85281701206

E-Mail:support@dona-partners.com

KEYWORD: UNITED KINGDOM EUROPE ASIA PACIFIC FRANCE GERMANY HONG KONG IRELAND THAILAND JAPAN

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY DATA MANAGEMENT INTERNET NETWORKS SOFTWARE PHILANTHROPY PROFESSIONAL SERVICES FINANCE OTHER PROFESSIONAL SERVICES OTHER PHILANTHROPY FUND RAISING

SOURCE: Dona-partners Limited

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/03/2018 12:04 PM/DISC: 05/03/2018 12:04 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180503006145/de