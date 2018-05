Dona-partners Limited lance une ICO pour le développement d’une plateforme de dons utilisant la chaîne de blocs NEM

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--mai 3, 2018--Dona-partners Limited a annoncé le lancement d’une méthode de levée de fonds (ICO, Initial Coin Offering) pour « dona », une plateforme de dons utilisant une technologie de chaînes de blocs. La prévente avec une prime de 50 % débute le 8 mai 2018.

Qu’est-ce que la plateforme dona ?

La plateforme dona (« donaPF ») a pour but de créer une nouvelle plateforme de dons afin de rendre le flux des dons d’argent, transparent en utilisant la fonctionnalité avantageuse des chaînes de blocs, ainsi que de développer une communauté pour partager des informations et des évaluations sur l’organisation caritative et sur les expériences réussies de dons. Ce mécanisme change la manière dont le don est perçu, n’étant plus simplement une satisfaction personnelle de dépenser de l’argent, mais un moyen d’améliorer la société en partageant l’expérience réussie sur le terrain d’activités de soutien de votre choix, tout en suscitant de l’intérêt, de la compréhension et de l’empathie envers le marché des dons.

Trois propriétés

Nous avons mis en place une fonction Utiliser la trace, avec l’utilisation des chaînes de blocs, ce qui permet d’éliminer les négociants intermédiaires du processus de collecte et de répartition des dons, afin que les dons arrivent directement aux activités de soutien. Au lieu que la connexion avec les destinataires se termine juste après les dons, vous recevrez de leur part une rétroaction sur les activités de soutien. Il est nécessaire que les deux voix soient entendues en créant un cycle de dons entre les contributeurs et les destinataires, centré sur notre plateforme, et se traduisant par un intérêt et une culture du don profondément ancrés. Nous facilitons les dons, ravivons le désir de donner et promouvons la diffusion en décomposant logiquement une logique de ludification, qui est un mécanisme utilisé dans les jeux pour stimuler la motivation, et en l’appliquant à cette plateforme.

Notre vision

Nous rendrons le flux des dons d’argent transparent, en divulguant comment les dons sont utilisés pour les activités de soutien. Cela permet de revitaliser les marchés des dons en facilitant les activités de dons des donateurs potentiels qui veulent apporter leur contribution à la société, mais qui hésitent à faire don de leur argent, en raison de leur méfiance à l’égard des organisations caritatives ou des OBNL. Actuellement, les dons recueillis dépendent uniquement de la réputation des organisations d’envergure. Nous améliorons la fiabilité des organisations de soutien en construisant une communauté qui partage des informations, des évaluations et des expériences réussies sur des activités de soutien, entre les OBNL et les donateurs, ou de donateurs à donateurs. Nous cherchons à développer des marchés pour les dons, en faisant des dons un marché continu et familier pour les gens, comme un moyen de changer la société et comme des investissements sociaux, outre le fait que les dons signifient un désir d’aider dans les situations d’urgence.

