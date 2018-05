RTA Celebrará el 5º Foro Internacional de Administración de Proyectos de Dubái en diciembre de 2018

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 3, 2018--La Autoridad de Transporte y Caminos (Roads and Transport Authority, RTA) de Dubái celebrará el quinto round del Foro Internacional de Administración de Proyectos de Dubái (Dubai International Project Management Forum, DIPMF) del 8 º al 11 º de diciembre de 2018 bajo el lema ‘Building Nations’ (Construir Naciones). El evento será coorganizado por la Autoridad de Agua y Electricidad de Dubái (Dubai Electricity & Water Authority, DEWA), DP World, Emaar y el Project Management Institute (PMI). La inscripción al foro abre el 3 de mayo de 2018 y se realiza a través del sitio web ( www.dipmf.ae ).

Su Eminencia Mattar Al Tayer, Director General y Presidente del Consejo de Directores Ejecutivos de RTA, comentó: “Las fases del DIPMF son parte de los esfuerzos de RTA para tener una participación importante a la hora de conducir el impulso del desarrollo en la región. El evento refleja el interés de Dubái, en su capacidad de ciudad árabe con un perfil internacional, de actuar como nexo a la hora de compartir experiencias, conceptos y visiones entre gurúes de distintas industrias de todo el mundo. El Foro ha evolucionado en una plataforma global con la participación de expertos internacionales visionarios que tienen ideas creativas a la hora de contribuir a la oferta exitosa de megaproyectos”.

‘Building Nations’ ha apoyado el lema de este año, que se adapta bien con el impulso del Gobierno de los EAU, que denominó el 2018 como el Año de Zayed. El año se celebra para mostrar la función del difunto Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan a la hora de fundar los EAU y alcanzar logros locales e internacionales, además de hacer hincapié en el cuidado de las naciones y de sus pueblos.

Los temas incluyen: Futuro/Historia de la Gestión de Proyectos, Vencimiento de la Gestión de Proyectos, Inteligencia Artificial en la Gestión de Proyectos, Gestión de Proyectos para Innovación y Gestión de Proyectos para Digitalización/Transformación Digital, entre otros. Se dictarán cursos de capacitación especiales en la actividad suplementaria del evento sobre abordaje de liderazgo, competencia y calidad y muchos otros más.

La Sra. Laila Faridoon, Directora Ejecutiva de la Oficina del Director General y Presidente de RTA del Presidente del Consejo de Directores Ejecutivos del Comité de Organización DIPMF, opinó: “En las últimas cuatro ediciones, el DIPMF ha avanzado mucho a la hora de juzgar el número de asistentes, oradores internacionales y temas por debatir. Más de 6000 delegados de 50 países participaron en las ediciones anteriores del evento”.

Durante el 5 º DIPMF, se honrará a los ganadores del premio Hamdan bin Mohammed Award for Innovation in Project Management. El monto del Premio a aumentado en un 29 % para alcanzar los 2,6 millones de AED (710 000 USD) Las categorías han aumentado a cuatro, después de la presentación de la categoría Académica, que comprende el Premio a la Investigación Científica para Gestión de Proyectos Innovadores y Gestión de Proyectos Innovadores (Categoría Académica). la segunda categoría (corporativa) tiene tres premios: Idea Innovadora en Gestión de Proyectos, Idea Innovadora en Gestión de Programas e Idea Innovadora en Cartera de Proyectos. La tercera categoría (individual) comprende Gestor de Proyectos Innovadores y Director de PMO Innovador. La cuarta categoría (equipos) incluye el Premio al Equipo Innovador.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

