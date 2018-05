RTA Tiendra le 5ème Forum International de Gestion de Projet de Dubaï en Décembre 2018

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--mai 3, 2018--L'Autorité des Routes et des Transports (RTA) à Dubaï organisera la cinquième édition du Forum International de Gestion de Projet de Dubaï (DIPMF) du 8 au 11 décembre 2018 sous le thème « Building Nations ». L'événement sera organisé en collaboration avec L'Autorité de l'Electricité et de l'Eau de Dubaï (DEWA), DP World, Emaar et le Project Management Institute (PMI) (Institue de Gestion des Projets). L'inscription au Forum débute le 03 mai 2018 sur le site Web ( www.dipmf.ae ).

S.E Mattar Al Tayer, Directeur Général et Président du Conseil de Directeurs Exécutifs de RTA, a déclaré: «La mise en place du DIPMF fait partie des efforts de RTA visant à jouer un rôle actif dans le pilotage du développement dans la région. L’événement reflète le souci de Dubaï, en tant que ville arabe au profil mondial, d’agir comme un lien dans le partage d'expertise, de concepts et de visions entre les gourous de diverses industries à travers le monde. Le Forum a évolué pour devenir une plateforme mondiale avec la participation d'experts mondiaux visionnaires qui disposent d’idées créatives contribuant à la livraison réussie de mégaprojets.»

« Building Nations » a été approuvé comme slogan cette année, ce qui correspond bien à la volonté du gouvernement des UAE de désigner 2018 comme l'Année de Zayed. L'année est célébrée pour montrer le rôle du défunt Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan dans la fondation des Emirats Arabes Unis et les grandes réalisations locales et mondiales, ainsi que la mise sous lumière de ses soins pour les nations et les peuples.

Les sujets abordés comprennent: l'Avenir / l'Histoire de la Gestion de Projet, la Maturité de la Gestion de Projet, l'Intelligence Artificielle dans la Gestion de Projet, la Gestion de Projet pour l'Innovation et la Gestion de Projet pour la Numérisation / Transformation Numérique. Des cours de formation spécialisés se tiendront en marge de l'événement, abordant le leadership, la qualité et la compétition, et bien d'autres.

Mme Laila Faridoon, Directrice Exécutive du Bureau du Directeur Général du RTA et Présidente du Conseil des Directeurs Exécutifs et Présidente du Comité d'organisation de la DIPMF, a déclaré: « Au cours des quatre dernières éditions, le DIPMF a réalisé d'énormes progrès comme jugé selon le nombre de participants, les conférenciers internationaux et les sujets discutés. Plus de 6000 délégués de 50 pays ont pris part aux éditions précédentes de l'événement. »

Au cours de la 5 ème édition du DIPMF, les lauréats du Prix Hamdan bin Mohammed pour l'Innovation dans la Gestion de Projet seront honorés. La bourse du Prix a augmenté de 29% pour atteindre 2.6 millions de dirhams (710 000 de dollars américains). Les catégories de prix ont été augmentées à quatre après l'introduction de la catégorie Universitaire, qui comprend le Prix de la Recherche Scientifique pour la Gestion de Projets Novatrice et la Gestion de Projets Novatrice (Catégorie Universitaire). La deuxième catégorie (entreprises) a reçu trois prix: Idée Novatrice en matière de Gestion de Projet, Idée Novatrice en Gestion de Programmes et Idée Novatrice en matière de Portefeuille de Projets. La troisième catégorie (les Particuliers) comprend le Chef de Projet Novateur et le Directeur Innovateur du Bureau de Gestion de Projet. La quatrième catégorie (équipes) comprend le prix de l'équipe innovatrice.

