Usabilla B.V.: Comment le feedback utilisateur aide BSH Home Appliances AB à adopter une stratégie axée sur le client

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--mai 3, 2018--Usabilla B.V. ( www.usabilla.com ) est fière d'avoir été choisie par BSH Home Appliances AB, qui possède des marques telles Bosch, Siemens et Neff, pour l'utilisation de la solution "Voice of Customer", autrement dit "Voix du Client". L'outil vise à recueillir, en temps réel, les observations des utilisateurs sur son site Web.

BSH Home Appliances AB met en oeuvre la plateforme afin d'appuyer son approche centrée sur le consommateur. Selon Torbjörn Persson, gestionnaire Web chez BSH Home Appliances AB: " Usabilla contribue à mener à bien notre stratégie axée sur le consommateur, en nous permettant de mesurer, en temps réel, la satisfaction de nos clients. Cette solution sert de base à l'optimisation de nos canaux numériques et à l'amélioration, constantes, de notre expérience client."

Grâce à la solution "Voice of Customer" d'Usabilla, BSH Home Appliances AB est désormais en mesure de concrétiser activement les commentaires reçus des consommateurs en données exploitables, mises en pratique dans la perspective d'optimiser l'expérience client.

Maria Hort, Directrice du Développement des affaires chez Usabilla, explique: " Nous sommes tout particulièrement enthousiastes de nous associer à BSH Home Appliances AB pour aider la société à piloter sa stratégie centrée sur le client. Avec notre solution, nous sommes persuadés d'être en mesure d'améliorer l'expérience d'achat de tous les utilisateurs en ligne ."

A propos d'Usabilla

Usabilla aide les plus grandes marques à améliorer la performance de leurs websites, apps et campagnes mails grâce au feedback utilisateur. HP, Philips, Booking.com, Lufthansa, KLM, Transavia ou encore The Economist ont choisi cet outil pour véritablement comprendre et appréhender les besoins de leurs utilisateurs.

Avec son siège social à Amsterdam, Usabilla est née de l’idée que le feedback utilisateur était essentiel au succès de tout website, produit ou service. Plus de 2000 utilisateurs à travers le monde on choisi la solution “Voice of Customer” pour améliorer l’expérience utilisateur, augmenter leurs conversions et booster la satisfaction client.

Pour en savoir plus, visitez www.usabilla.com

A propos du Groupe BSH Home Appliances

Le Groupe BSH Home Appliances est le plus important fabricant d'appareils électroménagers d'Europe et l'une des principales sociétés du secteur à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, BSH exploite quelque 40 usines à travers le monde. S'appuyant sur un réseau global de sociétés de vente et de service à la clientèle, le conglomérat BSH se compose aujourd'hui d'environ 80 entreprises implantées dans 50 pays, pour un effectif total de plus de 61.800 collaborateurs.

