Egy millió dollár adomány az ázsiai és MENA régióban élő menekült gyermekek oktatása céljára

SARDZSA, Egyesült Arab Emírségek--(BUSINESS WIRE)--máj. 3, 2018--Sardzsa uralkodója egy malajziai jótékonysági szervezethez juttatta el a hazájukat elhagyni kényszerülők közösségeinek támogatására szánt adományát - 1 millió USA dollár összegű adomány érkezett az Ázsiában és a MENA régióban (Közel-Kelet és Észak-Afrika) élő menekült, illetve otthonukat elhagyni kényszerülő gyermekekek oktatására szolgáló infrastruktúra fejlesztése céljára - egy olyan időszakban, amikor az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) statisztikai adatai szerint globális szinten a hontalanok mintegy fele gyermek.

A picture from the activities Dignity Foundation organizes for refugee children -Source: The Big Heart Foundation

Őfelsége, Dr Sultan bin Muhammad Al Qasimi sejk, az Egyesült Arab Emírségek Legfelsőbb Tanácsának tagja és Sardzsa uralkodója a bőkezű adományt egy malajziai jótékonysági szervezetnek, a Children for Dignity Foundationnek (Méltóságot a Gyermekeknek Alapítvány) juttatta el azzal a céllal, hogy segítse az Alapítvány munkáját, amely már 20 éve nyújt oktatási szolgáltatásokat és támogatást a társadalom peremére szorult közösségeknek Ázsiában és a MENA régióban.

Az adományon felül az Alapítvány, amely ez idáig mintegy 7000, okmányokkal nem rendelkező tanuló számára nyújtott oktatást, és jelenleg körülbelül 1100 tanuló oktatását biztosítja, április 26-án, csütörtökön elnyerte a 136000 USA dollár összegű Sardzsai Nemzetközi Díj a Menekültek Érdekképviseletéért és Támogatásáért (Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support [SIARA]) díjat is.

A díjat egy sardzsai székhelyű neves jótékonysági szervezet, a Big Heart Foundation (Nagy Szív Alapítvány [TBHF]) az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosával (UNHCR) együttműködve hozta létre 2017-ben egyének vagy szervezetek olyan úttörő jellegű és példa értékű kezdeményezéseinek elismerésére, amelyek pozitív és kézzel fogható hatást gyakorolnak a menekültek életére ezekben a régiókban.

Az Egyesült Arab Emírségek (EAE) harmadik legnagyobb emírségének és az arab régió kulturális központjának számító Sardzsa hisz abban, hogy minden nemzet jövőjének alapját az iskolázott és jogaikkal és értékeikkel tisztában lévő fiatalok képviselte tudás kell képezze. Ezt a meggyőződést tükrözi az emírség által világszerte a menekültek és rászorulók megsegítése és a társadalmi fejlődést célzó projektek támogatása érdekében végzett tevékenység, amelyet őfelsége, Sardzsa uralkodója, Dr. Sultan Bin Muhammad Al Qasimi sejk és felesége, őfelsége Jawaher bint Mohammed Al Qasimi sejka irányításával a Big Heart Foundation vezet.

