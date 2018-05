Cambridge Assessment English Renforce son Equipe de Gestion dans la Région clé

DUBAÏ, Émirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--mai 3, 2018--De nouvelles nominations par Cambridge Assessment English renforceront le soutien à l'apprentissage et à l'évaluation des langues dans une région s'étendant de l'Afrique au Moyen-Orient et en Turquie, de l'Inde à l'Ukraine. Basés dans les bureaux de Dubaï de la branche d'évaluation de l'Université de Cambridge, le nouveau Directeur Commercial Régional Nassim Abu Ershaed et le Directeur du Développement Stratégique Ramiz Haddadin travailleront avec un large éventail de parties prenantes dans les organisations éducatives, gouvernementales et commerciales pour offrir les avantages des qualifications linguistiques internationalement reconnues à un nombre croissant d'élevés dans toute la région.

M. Nassim travaille dans l'éducation depuis 15 ans. Il a rejoint Cambridge Assessment English partant de Pearson, où il était Directeur du Golfe Arabique et du Levant, ainsi que Directeur du Portefeuille Régional de Pearson Qualifications International au Moyen-Orient, en Afrique et dans les Caraïbes. M. Nassim est titulaire d'un MBA et d'une maîtrise en Systèmes d'Information. Il est passionné par le développement social et économique, tous deux bénéficiant de systèmes d'éducation améliorés et d'organisations et de leaders mieux équipés. Le rôle actuel de M. Nassim consiste à soutenir notre réseau des centres Cambridge English autorisés, au niveau du développement commercial et du marketing ainsi qu’à élaborer la stratégie pour progresser dans la région du Centre.

Ramiz travaille avec Cambridge English depuis deux ans et a été chargé d'augmenter le nombre de candidats qui passent les examens de Cambridge Assessment English dans plusieurs pays importants de la région. Il jouit d’une vaste expérience dans le domaine des qualifications éducatives et a travaillé aux États-Unis, en Jordanie et en Irak pendant dix ans dans le secteur universitaire, en tant qu'instructeur universitaire et formateur certifié, expert en qualifications et évaluation et spécialiste des ELT. Il possède également une grande expérience dans les relations internationales, les communications, le secteur caritatif, des ONG et pétrochimique. Il est titulaire d'une licence en langue anglaise et allemande et de deux maîtrises en études américaines et en communication. Le rôle de Ramiz consiste à soutenir le travail de Cambridge avec les Ministères de l'Éducation et d'autres départements gouvernementaux dans le territoire de la Région Centrale, allant de l'examen des programmes scolaires et l'examen des politiques linguistiques jusqu’au perfectionnement professionnel des enseignants et d'autres services de consultation en anglais.

Ramiz et Nassim rejoignent le Directeur Régional Liam Vint en tant qu'équipe de Gestion de la Région Centrale de Cambridge Assessment English couvrant le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud ainsi que la Russie, la Turquie, l'Ukraine, le Caucase et l'Asie centrale. L'équipe régionale est chargée d'aider Cambridge Assessment English à remplir sa mission visant à aider les gens à apprendre l'anglais et à prouver leurs compétences au monde.

