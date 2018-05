Usabilla B.V.: Nutzerfeedback hilft BSH Home Appliances AB bei der Stärkung der Kundenorientierung

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Mai 3, 2018--Usabilla B.V. ( www.usabilla.com ) ist stolz darauf, dass BSH Home Appliances AB, die Marken wie Bosch, Siemens und Neff vereint, sich für die Voice of Customer-Lösung des Unternehmens entschieden hat, um Echtzeit-Feedback von Nutzern auf ihrer Website zu erfassen.

BSH Home Appliances AB, größter Hersteller von Hausgeräten in Europa und eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche, hat Usabilla als dedizierte Voice-of-Customer-Lösung implementiert. Um den kundenorientierten Ansatz zu unterstützen, sammelt BSH Home Appliances AB kontinuierlich Feedback der Websitebesucher in Echtzeit.

Torbjörn Persson, Web Manager bei BSH Home Appliances AB, führte aus: „ Usabilla hilft uns bei der Förderung unserer kundenorientierte Strategie, da wir damit Input von unseren Kunden in Echtzeit erhalten. Es dient als Grundlage für die Optimierung unserer digitalen Kanäle und die kontinuierliche Verbesserung unseres Kundenerlebnisses.“

Mit der Voice-of-Customer-Lösung von Usabilla ist BSH Home Appliances AB nun in der Lage, das eingehende Kundenfeedback aktiv in umsetzbare Erkenntnisse umzusetzen und so das Kundenerlebnis zu optimieren.

Maria Hort, Business Development Manager bei Usabilla, erklärte: „ Wir freuen uns sehr, mit BSH Home Appliances AB zusammenzuarbeiten und das Unternehmen bei seiner kundenorientierten Strategie zu unterstützen. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserer Lösung das Online-Einkaufserlebnis für alle Nutzer verbessern können.“

Über Usabilla

Usabilla hilft Marken wie KLM, Tommy Hilfiger, Philips und Booking.com, die Performance ihrer Websites, Apps und E-Mails mithilfe von live gewonnenem Nutzerfeedback zu verbessern. Unsere Kunden nutzen unsere Software, um keine Vermutungen mehr über die Wünsche der Nutzer anstellen zu müssen, sondern endlich auf ihre Bedürfnisse eingehen zu können.

Usabilla mit Sitz in Amsterdam wurde mit der Überzeugung gegründet, dass kontinuierliches Nutzerfeedback der Schlüssel zu allen erfolgreichen Websites, Produkten bzw. Dienstleistungen ist. Mehr als 20.000 Kunden weltweit nutzen unsere Voice of Customer-Lösungen, um das Benutzererlebnis zu verbessern, Konversionen zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Über BSH Home Appliances Group

BSH Home Appliances Group ist der größte Hausgerätehersteller in Europa und eines der weltweit führenden Unternehmen der Branche. BSH produziert inzwischen in rund 40 Fabriken weltweit. Zusammen mit einem weltweiten Netz aus Vertriebs- und Servicegesellschaften besteht der BSH-Konzern heute aus rund 80 Gesellschaften in 50 Ländern und beschäftigt mehr als 61.800 Mitarbeiter.

