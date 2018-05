Tecnologia de autenticação biométrica da Gemalto revoluciona controle automatizado de fronteiras na Colômbia

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--mai 3, 2018--Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), líder mundial em segurança digital, e INCOMELEC SAS, nossa parceria colombiana, estão transformando a imigração e o controle de fronteiras da alfândega na Colômbia com o uso de verificação biométrica de íris, implementada pela Migración Colombia, a agência de controle de fronteiras do país. Esta solução inovadora foi lançada em fevereiro em um programa piloto no Aeroporto Internacional El Dorado de Bogotá. O Controle Automatizado de Fronteiras (ABC), conhecido no local como "BIOMIG", vem trazendo benefícios aos cidadãos e autoridades alfandegárias. O ABC da Gemalto agiliza a autenticação de identidade e reduz significativamente os congestionamentos nos processos de imigração, ao mesmo tempo que mantém o controle intenso de segurança para cada viajante.

Iris recognition for automated border control. Credit: istockphoto

A solução ABC Iris da Gemalto garante segurança e agiliza a imigração

O aumento de até 60% no fluxo de pessoas chegando pelo aeroporto de Bogotá é referente ao número de cidadãos colombianos que entram de novo no país. Isto muitas vezes resulta em longas filas de imigração, áreas de espera congestionadas e cidadãos cansados de suas viagens. O BIOMIG reduz estes desafios, enquanto cumpre com as rigorosas exigências de controle alfandegário da Colômbia.

Como isso funciona?

A solução integra um terminal de reconhecimento de íris altamente intuitivo, que permite a captura rápida de longo alcance da íris, a partir de 35 à 45 cm de distância. Isto elimina o contato físico com o terminal e melhora o conforto de informações e facilidade de uso. Para utilizar o serviço, os cidadãos colombianos, a partir de 12 anos de idade, só precisam visitar uma das 30 estações de cadastro do BIOMIG no aeroporto, quando saem do país. Em menos de um minuto, a varredura exclusiva de suas íris é registrada com segurança no Sistema de Gestão de Fronteiras da Colômbia (BMS). Ao entrarem de novo no país, os cidadãos previamente cadastrados simplesmente acessam o número de sua identidade nacional em uma tela sensível ao toque, integrada a um controle automatizado de porta da INCOMELEC, SAS. Basta que o usuário olhe para o terminal de leitura de íris e a identidade é validada através de um processo digital seguro e as portas automáticas se abrem.

A Gemalto apoia a Migración Colombia com soluções modernas para autenticação segura de documentos, soluções biométricas e integração de software para as suas operações em fronteiras.

"O desafio das soluções de controle de fronteiras é minimizar e simplificar os procedimentos de imigração, enquanto facilitam, aceleram e aprimoram de maneira conveniente a jornada dos usuários finais, sem comprometer a segurança. Isto é exatamente o que a solução ABC Iris faz", disse Francesc Ortodo, representante legal da Gemalto. "Os cidadãos colombianos agora podem se beneficiar de uma maior segurança biométrica dentro de um ambiente confiável."

Sobre a Gemalto

A Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) é líder mundial em segurança digital, com receitas anuais de € 3 bilhões em 2017 e clientes em mais de 180 países. Nós levamos confiança a um mundo cada vez mais conectado.

Desde o software seguro até biometria e criptografia, nossas tecnologias e serviços permitem que empresas e governos autentiquem identidades e protejam dados, de maneira que fiquem seguros e possibilitem serviços em dispositivos pessoais, objetos conectados, na nuvem e entre eles.

As soluções da Gemalto estão na essência da vida moderna, desde o pagamento à segurança corporativa, passando pela Internet das Coisas. Nós autenticamos pessoas, transações e objetos, criptografamos dados e criamos valor para o software – possibilitando que nossos clientes protejam serviços digitais para bilhões de pessoas e coisas.

Nossos 15.000 funcionários estão distribuídos em 114 escritórios, 40 centros de personalização e de processamento de dados e 35 centros de desenvolvimento de software, localizados em 47 países.

Para mais informação, visite www.gemalto.com, ou siga @gemalto no Twitter.

