La technologie d'authentification biométrique de Gemalto révolutionne le contrôle aux frontières automatisé en Colombie

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--mai 3, 2018--Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO), le leader mondial de la sécurité numérique, et INCOMELEC SAS, un partenaire colombien, transforment le contrôle et le passage des frontières en Colombie grâce à la vérification biométrique de l'iris mise en place par Migración Colombia, l'agence nationale des contrôles aux frontières. Cette solution novatrice a été lancée en février dans le cadre d'un programme pilote à l'aéroport international El Dorado de Bogota. La solution (ABC), localement appelée "BIOMIG", profite aussi bien aux citoyens qu'aux agents de la police aux frontières. La solution ABC de Gemalto accélère l'authentification des identités et réduit considérablement les files d'attente, tout en conservant un niveau élevé de sécurité pour chaque voyageur.

La solution ABC Iris de Gemalto sécurise et accélère le processus d'immigration Une majorité croissante d'arrivées à l'aéroport de Bogota (jusqu'à 60%) est constituée de citoyens colombiens retournant dans le pays. Ceci provoque souvent de longues files d'attente, avec des zones encombrées et des voyageurs fatigués. BIOMIG relève ces défis tout en répondant aux exigences strictes des autorités colombiennes en matière de sécurité lors du contrôles aux frontières.

Comment ça marche? La solution est équipée d'un terminal de reconnaissance intuitive de l'iris permettant une lecture à une distance de 35 à 45 centimètres de l'iris. Cette technologie élimine tout contact physique avec le terminal et en optimise la facilité d'utilisation. Pour utiliser ce service, les citoyens colombiens âgés de 12 ans et plus doivent simplement passer dans l'une des 30 stations d'enregistrement BIOMIG dans l'aéroport en quittant le pays. En moins d'une minute, le scan de leur iris, qui est unique, est enregistré en toute sécurité dans les systèmes de passage aux frontières (BMS pour Border Management Systems). En rentrant dans le pays, les citoyens déjà enregistrés saisissent leur numéro d'identification nationale sur un écran tactile placé sur une barrière automatique par INCOMELEC, SAS. Après avoir regardé un instant le terminal de lecture de l'iris, l'identité est validée via un processus numérique sécurisé et les portes automatiques s'ouvrent.

Gemalto renforce Migración Colombia avec des solutions de pointe en matière d'authentification sécurisée des documents, des solutions biométriques et des services d'intégration logicielle pour le passage aux frontières.

"Le défi en matière de solutions de contrôle aux frontières consiste à minimiser et simplifier les procédures d'immigration, tout en améliorant le côté pratique et la rapidité pour les utilisateurs finaux, sans compromettre la sécurité. C'est exactement ce que permet la solution ABC Iris", déclare Francesc Ortodo, Directeur Amérique Latine des solutions gouvernementales de Gemalto. "Les citoyens colombiens peuvent à présent bénéficier d'une sécurité biométrique totalement fiable au sein d'un environnement éprouvé".

