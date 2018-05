Dra. Amal Al Qubaisi: El terrorismo es un instrumento utilizado por algunos países y regímenes para alcanzar sus objetivos de política exterior

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 2, 2018--La viabilidad de implementar varias propuestas parlamentarias para apoyar los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo y eliminar sus fuentes de financiamiento se está estudiando actualmente, según la Dra. Amal Al Qubaisi, presidente del Consejo Nacional Federal de los EAU (Parlamento de los EAU) y presidente del Grupo Consultivo de Alto Nivel (High-level Advisory Group, HLAG) sobre la Lucha contra el Terrorismo y el Extremismo Violento de la Unión Interparlamentaria (UIP).

Añadió que el HLAG tiene como objetivo organizar una cumbre parlamentaria mundial en un esfuerzo por intensificar la lucha contra el terrorismo y el extremismo, y elevar los niveles de cooperación en este campo entre todos los parlamentos del mundo, con la cooperación de la UIP y otros organismos interesados ​​dentro de los Naciones Unidas.

El anuncio se produjo al margen de la segunda reunión del HLAG que comenzó hoy en Abu Dabi y que concluye el 3 de mayo. La reunión contó con la participación de presidentes y miembros del parlamento y miembros del Comité Ejecutivo de la UIP que abarcan 15 países: todos los principales interesados ​​del HLAG.

El orden del día de la segunda reunión del grupo incluyó una revisión de los resultados del programa conjunto emprendido entre la Unión Interparlamentaria y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime, ONUDD). En la reunión también se analizaron los logros del HLAG en el cumplimiento de sus objetivos más amplios, como el fortalecimiento de las capacidades parlamentarias nacionales y el intercambio de mejores prácticas entre los parlamentos en la lucha global contra el terrorismo, y el establecimiento de una red parlamentaria global para las legislaciones nacionales que combaten el terrorismo y el extremismo.

En su discurso en la reunión, la Dra. Qubaisi dijo: “El terrorismo se ha convertido en un instrumento utilizado por algunos países y regímenes para alcanzar sus objetivos de política exterior. También está la compleja cuestión de financiar y patrocinar el terrorismo directa e indirectamente. Esto hace que resulte difícil capturar a los agentes del terrorismo y hacer que rindan cuentas. Todos coincidimos en que debemos emplear una cooperación internacional concertada y sostenida para luchar contra lo que se ha convertido en la amenaza más peligrosa para la vida y la paz en el siglo XXI”.

Por su parte, Martin Chungong, secretario general de la UIP, dijo: “El terrorismo no conoce fronteras; por lo tanto, combatirlo requiere de un diálogo global. Hasta ahora, toda acción internacional ha sido más reactiva que preventiva. La intervención parlamentaria de alto nivel es mucho más efectiva para frenar a este enemigo que las medidas extremas”.

