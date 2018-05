HeartSciences annonce que le professeur Peter Macfarlane a rejoint le conseil consultatif clinique

SOUTHLAKE, Texas--(BUSINESS WIRE)--mai 2, 2018--HeartSciences, une société américaine de dispositifs médicaux, qui mène l’innovation dans le domaine de l’électrocardiologie via l’application d’un traitement du signal transformé en ondelettes continues (TOC) et de l’intelligence artificielle, a annoncé aujourd’hui que Peter W. Macfarlane avait rejoint son conseil de conseillers cliniques.

HeartSciences’ MyoVista wavECG Device with Informatics (Photo: Business Wire)

Le Professeur Peter W. Macfarlane, DSc eFESC FRSE, est expert dans le domaine de l’électrocardiologie, et compte plus de 40 ans d’expérience dans le développement de systèmes informatiques pour l’interprétation des ECG. Il a écrit plus de 300 publications et articles révisés par des pairs, ainsi que de nombreux livres sur le sujet. Le professeur Macfarlane est reconnu comme un pionnier dans l’utilisation des ordinateurs pour interpréter les ECG en milieu hospitalier. Le travail de son équipe a été adopté commercialement, et l’analyse de l’interprétation des ECG, développée à l’Université de Glasgow par son laboratoire est actuellement utilisée dans le monde entier. L’analyse de Glasgow est intégrée dans le dispositif wav où il complète HeartSciences en fournissant une analyse informatisée des tracés ECG conventionnels. Il est actuellement professeur émérite et chercheur universitaire honoraire de l’Université de Glasgow. En 2014, le professeur Macfarlane s’est vu décerner un CBE pour services rendus au système de santé britannique.

Peter Macfarlane est l’actuel président de la Société internationale d’électrocardiologie informatisée (International Society of Computerized Electrocardiology, ISCE). Il est également trésorier de la Société internationale d’électrocardiologie (International Society of Electrocardiology, ISE), après avoir été son président par le passé. Tout au long de son parcours professionnel, son centre d’intérêt majeur a été l’application des techniques informatiques à l’interprétation des ECG.

« L’utilisation par HeartSciences de techniques informatiques telles que le traitement du signal et l’intelligence artificielle, est vraiment innovante. J’anticipe avec intérêt de contribuer au succès de HeartSciences », a déclaré M. Macfarlane.

« HeartSciences est honorée d’accueillir Peter Macfarlane au sein de son conseil consultatif clinique. Sa vaste expérience et son expertise dans l’application des techniques informatiques en électrocardiologie cadrent bien avec la technologie et la vision de l’entreprise pour l’avenir », a déclaré Mark Hilz, président-directeur général de HeartSciences. « Nous sommes ravis de collaborer avec Peter Macfarlane en vue d’atteindre nos objectifs communs visant à améliorer les capacités ECG pour une meilleure détection des maladies cardiaques. »

À propos de HeartSciences

HeartSciences mène l’innovation dans le domaine de l’électrocardiographie via l’application d’un traitement du signal transformé en ondelettes continues (TOC) et de l’intelligence artificielle. Le traitement du signal en ondelettes est actuellement utilisé dans de nombreux secteurs, dans la mesure où il s’agit d’un outil important qui fournit des renseignements et de nouvelles données précieuses en matière d’analyse spectrale du signal. Le dispositif d’ECG à ondelettes ( wav ECG™) MyoVista® de HeartSciences est le premier électrocardiographe au repos à 12 électrodes, du marché, s’appuyant sur une nouvelle science informatique basée sur le traitement du signal en ondelettes. Cette informatique brevetée se focalise sur les informations liées à l’énergie plutôt que sur les informations conventionnelles basées sur le voltage. La mission de HeartSciences consiste à permettre un dépistage précis et abordable pour la détection précoce des cardiopathies.

Outre l’informatique brevetée, le dispositif wav ECG MyoVista offre également l’ensemble des capacités d’un ECG au repos à 12 électrodes, notamment l’analyse utilisant l’algorithme de Glasgow, l’un des algorithmes d’interprétation les plus respectés au monde. Le dispositif possède un écran tactile haute résolution de 15,6 pouces, et intègre de nombreuses fonctionnalités généralement proposées dans les tablettes, ce qui ne nécessite qu’une formation minime de l’utilisateur, sans modifier le flux de travail clinique de l’ECG. Le dispositif wav ECG MyoVista n’est pas disponible actuellement à la vente commerciale ou à la distribution aux États-Unis.

HeartSciences est une entreprise privée américaine basée à Southlake, au Texas.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.heartsciences.com.

