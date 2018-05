HeartSciences gibt bekannt, dass Professor Peter Macfarlane dem klinischen Beirat beitritt

SOUTHLAKE, Texas--(BUSINESS WIRE)--Mai 2, 2018--HeartSciences, ein US-amerikanisches Medizintechnikunternehmen, das bei Innovationen im Bereich der Elektrokardiologie durch Anwendung von Signalverarbeitung mit kontinuierlicher Wavelet-Transformation (Continuous Wavelet Transform, CWT) und künstlicher Intelligenz an der Spitze steht, hat heute bekanntgegeben, dass Peter W. Macfarlane dem Beirat klinischer Berater des Unternehmens beitritt.

Professor Peter W. Macfarlane, DSc eFESC FRSE, ist ein Experte im Bereich der Elektrokardiologie und hat über 40 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung computergestützter Systeme für die Interpretation von EKGs. Er ist Autor von über 300 Veröffentlichungen und Fachartikeln sowie von zahlreichen Büchern zum besagten Thema. Professor Macfarlane ist anerkannter Pionier der Nutzung von Computern bei der EKG-Interpretation in Kliniken. Die Arbeit seines Teams wird kommerziell angewendet, und die in seinem Labor entwickelte University of Glasgow-EKG-Interpretationsanalyse wird derzeit weltweit genutzt. Die Glasgow-Analyse ist im MyoVista® integriert. HeartSciences wird hier durch die Bereitstellung von Computeranalysen der konventionellen EKG-Wellenform unterstützt. Derzeit ist er Emeritus Professor und Honorary Senior Research Fellow an der Universität Glasgow. Im Jahr 2014 erhielt Professor Macfarlane einen CBE für seine Arbeit für das britische Gesundheitswesen.

Peter ist amtierender Präsident der internationalen Gesellschaft für computergestützte Elektrokardiologie (International Society of Computerized Electrocardiology, ISCE). Er ist außerdem Kassenführer der Internationalen Gesellschaft für Elektrokardiologie (International Society of Electrocardiology, ISE), wo er einst Präsident war. Im Laufe seiner Karriere galt sein Hauptinteresse der Anwendung von Computertechniken in der EKG-Interpretation.

„Die Anwendung von Computertechniken wie Signalverarbeitung und künstlicher Intelligenz durch HeartSciences ist wirklich innovativ. Ich freue mich darauf, zum Erfolg von HeartSciences beizutragen“, sagte Macfarlane.

„HeartSciences fühlt sich geehrt, dass Peter unserem klinischen Beirat beitritt. Seine umfassende Erfahrung und Expertise mit der Anwendung von Computertechniken in der Elektrokardiologie passt gut zur Technologie und der Zukunftsvision des Unternehmens“, sagte Mark Hilz, Geschäftsführer von HeartSciences. „Wir freuen uns darauf, mit Peter bei der Realisierung unserer gemeinsamen Ziele der Verbesserung der Möglichkeiten von EKGs bei der Erkennung von Erkrankungen des Herzens zusammenzuarbeiten.“

Über HeartSciences

HeartSciences steht durch die Anwendung einer Signalverarbeitung mittels kontinuierlicher Wavelet-Transformation (CWT) und künstlicher Intelligenz für führende Innovation in der Elektrokardiologie. Die Wavelet-Signalverarbeitung wird derzeit in zahlreichen unterschiedlichen Branchen als wichtiges Tool zum Erhalt von Einblicken und neuen, wertvollen Daten in Bezug auf die Spektralanalyse eines Signals verwendet. Das HeartSciences MyoVista® Wavelet EKG ( wav ECG™) ist ein erstmals auf dem Markt erhältlicher 12-Kanal-Ruhe-Elektrokardiograf mit neuer Informatik auf der Basis der Wavelet-Signalverarbeitung. Die patentierte Informatik legt den Schwerpunkt eher auf energiebezogene Informationen als auf herkömmliche, spannungsbasierte Daten. Das Ziel von HeartSciences besteht darin, ein exaktes, erschwingliches Screening für die frühzeitige Erkennung von Herzkrankheiten zu ermöglichen.

Neben der unternehmenseigenen Informatik bietet das MyoVista wav -EKG die Funktionen eines kompletten 12-Kanal-Ruhe-EKG, einschließlich einer Analyse nach dem Glasgow-Algorithmus, der als einer der besten Interpretationsprozesse der Welt gilt. Das Gerät verfügt über eine hoch auflösende 15,6 Zoll Touchscreen-Anzeige und enthält zahlreiche Funktionen, die häufig mit Tablet-Computern verbunden sind. Somit ist ein nur minimales Benutzertraining ohne Veränderungen des klinischen EKG-Workflows notwendig. Das MyoVista wav -EKG steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht für den Verkauf im Handel oder den Vertrieb in den USA zur Verfügung.

HeartSciences ist ein privat geführtes US-amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Southlake, Texas.

Weitere Informationen finden Sie unter www.heartsciences.com.

