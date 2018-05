LR lance son premier produit de santé pour un apport énergétique rapide

AHLEN, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--mai 2, 2018--LR Health & Beauty étend davantage ses compétences dans le secteur de la santé. La société de marketing de réseau basée à Ahlen lance son premier produit pour un apport d'énergie rapide : LR LIFETAKT Mind Master Extreme est un apport d'énergie rapide pour la performance mentale et physique dans un format à emporter.

LR LIFETAKT Mind Master Extreme is a quick energy boost for mental and physical performance in to-go format. Photo: LR Health & Beauty

LR a plus de 20 années d’expérience dans le développement et la production de produits de santé. Ce segment est l’un des principaux moteurs de croissance de la société. Jusqu’à présent, l’accent était mis sur les compléments alimentaires consommés sur le long terme. Aujourd’hui, la gamme de produits est élargie. « Le rythme de la vie s’accélère et les défis de la vie quotidienne augmentent. Nous proposons dorénavant une solution qui aide les consommateurs à réagir rapidement aux situations stressantes. Par ailleurs, LR LIFETAKT Mind Master Extreme fournit à nos partenaires commerciaux un produit innovant qui les soutient dans l’expansion de leurs activités », a déclaré le Dr Thomas Stoffmehl, chef de la direction de LR Health & Beauty.

Les individus sont de plus en plus souvent hors de chez eux et ont peu de temps. Ils ont besoin de produits pouvant être intégrés de manière pratique dans leur vie quotidienne et faciles à utiliser. Pratique, le produit LR LIFETAKT Mind Master Extreme tient dans la poche sous son format à emporter et est toujours à portée de main.

LR LIFETAKT Mind Master Extreme apporte un soutien durant les pics de stress

LR LIFETAKT Mind Master Extreme fait partie de la gamme de produits LR LIFETAKT, qui a été lancée début janvier 2018 et regroupe des compléments alimentaires et des substituts de repas de haute qualité. Ces produits ont fait l’objet de mélanges par des experts pour former six solutions générales et ainsi satisfaire les demandes les plus importantes sur le marché des soins de santé, dont l’« amélioration de la performance ». Et c’est exactement le domaine étendu par LR LIFETAKT Mind Master Extreme. La poudre concentrée fournit rapidement un soulagement durant les pics de stress, empêche la fatigue et est consommée sans eau.

Les divers ingrédients agissent de concert : la caféine de la guarana améliore la performance et la concentration, les vitamines B réduisent la fatigue et améliorent les fonctions cognitives. La poudre d’aloe vera et les acides aminés essentiels soutiennent le métabolisme et assurent un sentiment général de bien-être. Les antioxydants comme les vitamines E et C protègent les cellules et réduisent le stress oxydatif. En outre, LR LIFETAKT Mind Master Extreme s’accorde avec le sucre.

LR Health & Beauty

Le groupe LR, qui a pour devise « Plus de qualité pour votre vie » et dont le siège social se trouve à Ahlen, en Westphalie, produit et commercialise divers produits de santé et de beauté dans environ 28 pays. Sa gamme comprend des produits cosmétiques de soins et de maquillage, des compléments alimentaires et des parfums. Le traitement de l’aloe vera est l’une des compétences de base de LR Health & Beauty depuis plus de 15 ans. Seule la partie intérieure bénéfique de la feuille est utilisée pour les produits. Avec un volume annuel de 12 000 tonnes de feuilles d’aloe vera, LR est l’un des plus importants fabricants au monde de produits à l’aloe vera. À Ahlen, la société a établi le site de production d’aloe vera le plus moderne d’Europe pour les gels à boire à l’aloe vera. Dans le segment des parfums, la société, fondée en 1985, a établi des coopérations exclusives avec des célébrités comme Guido Maria Kretschmer, Karolina Kurkova et Bruce Willis. Comptant 1 200 employés ainsi que des milliers de partenaires commerciaux enregistrés et de clients, LR est l’une des principales sociétés en Europe dans le secteur de la vente directe. La solide position de marché de LR repose avant tout sur une gamme de produits de haute qualité et un plan de formation et de bonus attractifs qui n’a pas d’équivalent dans le secteur. LR a créé le LR Global Kids Fund e. V. qui offre un soutien efficace et non bureaucratique aux enfants défavorisés et à leurs familles dans de nombreux pays à travers le monde, en coopération avec les institutions locales.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

