Le CDRD et Pfizer Canada fondent ensemble l’Institut des sciences de la vie pour cadres supérieurs du CDRD

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--mai 2, 2018--Le Centre de recherche et développement des médicaments (CDRD) – le centre national de développement et de commercialisation des médicaments du Canada – et Pfizer Canada ont annoncé aujourd’hui le lancement de l’Institut des sciences de la vie pour cadres supérieurs du CDRD, qui sera placé sous l’égide de l’Académie CDRD. Ce lancement a été rendu possible grâce à une importante contribution de 1 000 000 $ de Pfizer Canada. L’Institut visera à offrir du perfectionnement continu aux cadres supérieurs afin de doter le secteur canadien des sciences de la vie des gestionnaires talentueux dont il a besoin pour s’assurer une position de chef de file.

Présider aux destinées des entreprises canadiennes du secteur des sciences de la vie et les développer pour qu’elles deviennent solides et offrent un vaste éventail de produits exige, de la part des gestionnaires, la faculté de réfléchir de manière complexe, systématique et stratégique. Pour répondre à ce besoin pressant, le CDRD a conçu un programme unique d’une durée de 10 mois qui accueillera annuellement un maximum de 20 cadres supérieurs du secteur des sciences de la vie. La diversité étant l’une des forces du Canada, le programme aura pour priorité de combler l’écart entre les sexes parmi les dirigeants des entreprises du secteur canadien des sciences de la vie et d’offrir des possibilités aux groupes sous-représentés.

« L’essence de toute entreprise est son personnel. C’est pourquoi il est crucial de recruter et de soutenir des leaders chevronnés afin de mener le secteur canadien des sciences de la santé, a déclaré Gordon C. McCauley, président et chef de direction du CDRD. L’Académie CDRD est depuis toujours une composante essentielle de notre mission, soit aider les scientistes talentueux à adopter une vision plus commerciale. L’Institut des cadres supérieurs poursuivra ce travail de manière à assister les gens d’affaires chevronnés dans la conduite des entreprises scientifiques canadiennes de demain. Nous sommes profondément reconnaissants à Pfizer Canada de ce soutien transformateur. »

John Helou, président de Pfizer Canada, a déclaré : « Nous sommes heureux de travailler en partenariat avec le CDRD pour instaurer des mesures concrètes qui procureront aux leaders des sciences de la vie des compétences d’affaires cruciales tout en encourageant la diversité. Bien qu’il ne soit pas actuellement admissible au programme d’encouragements fiscaux pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE), cet investissement appuiera l’équilibre entre hommes et femmes, et le leadership des cadres supérieurs au sein des entreprises canadiennes. Ultimement, le secteur des sciences de la vie sera plus à même d’attirer et de retenir les meilleurs talents et d’assurer sa croissance en tant que pilier majeur de notre économie. »

Le programme personnalisé sera offert en collaboration avec le Center for Creative Leadership, organisme mondial sans but lucratif faisant figure de chef de file en formation, et alliera les meilleurs principes et pratiques éprouvés appuyés par des études à des sujets ciblés relatifs au secteur, afin de guider les participants dans un parcours de leadership incorporant un mélange d’évaluations, de simulations, de travaux stimulants et d’encadrement pour les cadres supérieurs. Portant sur les véritables problèmes et défis actuels des entreprises, la formation sera très pertinente aux fonctions des participants, qui pourront ainsi la mettre en pratique au travail. Les formateurs aideront les participants à définir leurs objectifs, et leurs pairs leur permettront d’élargir leur perception des difficultés auxquelles ils font face.

Pour améliorer constamment le perfectionnement des cadres supérieurs, les diplômés du programme auront la possibilité d’enseigner à leurs collègues et à d’autres personnes des sujets qui les passionnent et de continuer à s’impliquer dans le programme en faisant partie de groupes de pairs étendus et en jouant le rôle de mentors auprès des nouvelles cohortes.

À propos du Centre de recherche et développement des médicaments (CDRD) : Le CDRD est le centre national de développement et de commercialisation des médicaments du Canada, qui travaille en partenariat avec le milieu universitaire, l’industrie, le gouvernement et des fondations. Le CDRD fournit une expertise et une infrastructure spécialisée permettant de réaliser, de valider et de faire progresser des découvertes prometteuses, et de les transformer en possibilités d’investissement commercialement viables pour le secteur privé, puis en nouveaux médicaments pour les patients. Le programme Réseaux de centres d’excellence du Canada a reconnu le CDRD comme centre d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR).

À propos de l’Académie CDRD : L’Académie CDRD a été créée pour réaliser un volet essentiel de la mission de l’organisation : Former de manière exceptionnelle la prochaine génération de personnel hautement qualifié qui sera à la barre de l’innovation. L’Académie englobe actuellement trois composantes distinctes – l’Institut des cadres supérieurs, l’Institut des diplômés et l’Institut des prédiplômés –, offrant chacune d’elles un programme de formation personnalisé afin de faire en sorte que l’industrie canadienne des sciences de la vie dispose de personnel talentueux, tant dans les sciences qu’en gestion, pour être mesure de prendre la tête mondiale. L’Académie est fermement résolue à se pencher sur le problème de la disparité entre les sexes et à appuyer la diversité au sein du secteur canadien des sciences de la vie. http://www.cdrd.ca/training/

Au sujet de Pfizer Canada Pfizer Canada inc. est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l’une des principales entreprises biopharmaceutiques à l’échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments, des vaccins et des produits grand public figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Tous les jours, les employés de Pfizer Canada travaillent afin d’offrir des traitements qui améliorent substantiellement la vie des patients. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu’il s’agisse d’initiatives de sensibilisation aux maladies ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca ou suivez-nous sur Twitter ( twitter.com/PfizerCA ) ou Facebook ( facebook.com/Pfizer.Canada ).

