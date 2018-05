TORONTO--(BUSINESS WIRE)--mai 2, 2018-- MSH International, acteur majeur du marché dans la conception et la gestion de solutions internationales d’assurance santé, a confirmé son intention d'étendre son activité sur le marché nord-américain notamment suite à sa récente acquisition d'Imagine Financial et Intrepid 24/7, appartenant au groupe canadien Ingle International. MSH International a également annoncé l'ouverture de nouveaux bureaux, la mobilisation de nouvelles ressources et le lancement d’une offre de produits et services plus riche et attractive sur le marché des risques spéciaux et de la protection sociale pour expatriés.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20180502006499/fr/

MSH International conquiert le marché américain avec sa nouvelle gamme de solutions internationales d’assurance santé personnalisées (Photo: Business Wire)

Cette fusion a consolidé l'influence de MSH International auprès de ses partenaires et accentué son désir devenir la référence sur le marché de l'assurance santé internationale.

Au cours de cette union, la société a repositionné sa présence en Amérique du Nord et ainsi déplacé son siège social à Toronto. MSH International élargit désormais son empreinte à Vancouver, Toronto, Montréal, Philadelphie et Houston, conservant son centre opérationnel à Calgary.

Robin Ingle assume dorénavant le rôle de PDG de MSH International, soutenu par Pamela Kwiatkowski, Senior Vice-Président, Distribution et Expérience Client. Tous deux disposent d'une solide expérience et d'une excellente réputation pour leur ambition et sens de la réussite. Ensemble, ils redéfinissent la stratégie de l'entreprise pour accompagner la transformation de MSH International et soutenir sa croissance.

Cette nouvelle direction peut également compter sur le soutien de tous les employés de MSH International, principaux atouts de l'entreprise. Une équipe renforcée de collaborateurs commerciaux et marketing a également été mise en place, impatiente de pouvoir collaborer avec nos partenaires existants et initier de nouveaux partenariats afin de pouvoir répondre ensemble aux besoins des expatriés et voyageurs d’aujourd’hui.

La force de MSH International réside dans sa gamme étendue de produits et services répondant à toutes les exigences du marché de l’assurance santé internationale et risques spéciaux. Expatriés, employés internationaux, étudiants et voyageurs du monde peuvent bénéficier de solutions complètes, et sont accompagnés par des outils performants et innovants pour une meilleure utilisation de leur plan d’assurance santé. MSH International jouit désormais d'un positionnement unique en tant que conseiller et courtier d'assurance santé dans un environnement de plus en plus concurrentiel. L’entreprise peut répondre directement aux besoins de ses clients et partenaires recherchant à la fois du choix, de la flexibilité et des produits entièrement personnalisés et ce, partout dans le monde.

« Nous nous réjouissons des possibilités offertes par ce partenariat », a déclaré Robin Ingle, PDG de MSH International et fondateur d'Intrepid 24/7 et Imagine Financial. « La fusion de nos entreprises et de nos expertises respectives renforce notre positionnement sur le continent américain et étend notre force de proposition de manière exponentielle. »

MSH International serait ravi de pouvoir rencontrer tout partenaire potentiel désirant accroitre leurs activités à l’international. Veuillez contacter Pamela Kwiatkowski, Senior Vice-Président Distribution et Expérience Client : +1 (416) 640 7868, pamela.kwiatkowski@americas.msh-intl.com ou rendez-vous sur notre site internet : http://americas.msh-intl.com/fr/.

À propos de MSH International

Filiale de SIACI SAINT HONORE, MSH International est leader mondial en conception et gestion de solutions internationales d’assurance Santé et Prévoyance pour les personnes en mobilité. Ses services s’adressent aux salariés de multinationales, aux TPE-PME, aux employés d’organisations internationales, aux particuliers expatriés ainsi qu’aux locaux CSP + à la recherche d’une couverture internationale. Grâce à une organisation décentralisée, 4 sièges régionaux à Toronto, Paris, Dubaï et Shanghai et 18 implantations à travers le monde, MSH International accompagne 24h/24 et 7j/7 ses 2 000 entreprises clientes et plus de 300 000 personnes assurées dans près de 200 pays. http://americas.msh-intl.com/fr/

À propos de SIACI SAINT HONORÉ GROUP

SIACI SAINT HONORE, l’un des leaders du conseil et du courtage en assurance de biens et de personnes, conçoit et développe des solutions sur mesure pour ses clients grandes entreprises, ETI et PME. Le groupe les accompagne sur l’ensemble de la chaîne de valeur pour manager et piloter leurs risques en IARD, Transport, Protection sociale, Retraite, Epargne Salariale, Rémunération et Mobilité internationale. Il compte aujourd’hui plus de 2 500 collaborateurs à travers le monde, assure 2,5 millions de personnes en France et à l’international et réalise un chiffre d’affaires de 306 millions d’euros en 2016. http://www.s2hgroup.com/fr/

CONTACT: MSH International

Pamela Kwiatkowski

Senior Vice-Président Distribution et Expérience Client

+1 (416) 640 7868

pamela.kwiatkowski@americas.msh-intl.com

