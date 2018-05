RTA Ouvre l'Inscription au Dubaï World Challenge pour le Transport Autonome

DUBAÏ, Emirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--mai 2, 2018--L'Autorité des Routes et des Transports (RTA) à Dubaï ouvre aujourd'hui, le 1 er mai 2018, l'inscription au Dubaï World Challenge pour le Transport Autonome via le site web www.sdchallenge.com. SE. Mattar Al Tayer, Directeur Général, Président du Conseil de Directeurs Exécutifs de RTA, avait précédemment dévoilé l'initiative en collaboration avec l'Université Khalifa et NewCities International Organization.

Adel Shakeri, Director of Transportation Systems cum Head of the Dubai World Challenge for Self-Driving Transport Committee (Photo: AETOSWire)

Adel Shakeri, Directeur des Systèmes de Transport et Chef du Dubaï World Challenge pour le Transport Autonome, a déclaré : « L'inscription au Dubaï World Challenge pour le Transport Autonome débute aujourd'hui, le 1 er mai 2018. Les finalistes seront annoncés en octobre 2018, et les lauréats seront dévoilés en octobre 2019. Le prix total du « Challenge » dépasse les 5 millions de dollars.

« Le lancement du « Challenge » fait partie des efforts de RTA visant à soutenir le rôle principal de Dubaï dans le Transport Autonome et de son engagement à réaliser la vision du gouvernement cherchant à transformer 25% des voyages de mobilité totale à Dubaï en voyages sans conducteur d'ici 2030. Cette initiative réunira des experts, des spécialistes, des décideurs, des conducteurs de technologie, des chercheurs et des universitaires éminents. Elle tentera de trouver les meilleures idées et visions qui serviront le dynamisme du gouvernement de Dubaï, atteindra le premier objectif stratégique de RTA (Smart Dubaï) et réalisera l'initiative de Dubaï (Smart Dubaï) », a-t-il poursuivi.

« Le Dubaï World Challenge pour le Transport Autonome vise les grandes entreprises, les start-ups, et les universités locales et internationales. Environ 3 millions de dollars américains ont été alloués à des méga-entreprises, 1.5 million de dollars américains à des start-ups et 600 000 de dollars américains à des universités et des institutions universitaires (300 000 de dollars américains chacun pour des universités locales et des universités internationales). Le Dubaï World Challenge pour le Transport Autonome est devenu un pilier essentiel de la stratégie de la RTA. Par conséquent, le lancement de nombreuses initiatives innovantes peut faire de la mobilité sans conducteur une réalité sur le terrain », a conclu Shakeri.

