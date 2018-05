La RTA abre la inscripción para el Desafío Mundial de Dubái para el transporte de conducción autónoma

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--may. 2, 2018--La Autoridad de Transporte y Carreteras (Roads and Transport Authority, RTA) de Dubái abre hoy, 1 de mayo de 2018, la inscripción para el Desafío Mundial de Dubái para el transporte de conducción autónoma a través del sitio web www.sdchallenge.com. Su Eminencia, Mattar Al Tayer, director general y presidente de la junta de directores ejecutivos de la RTA, ha anunciado previamente la iniciativa en colaboración con la Universidad Khalifa y la organización NewCities International.

Adel Shakeri, director de sistemas de transporte y jefe del Comité del Desafío Mundial de Dubái para el transporte de conducción autónoma, dijo: “La inscripción para el Desafío Mundial de Dubái para el transporte de conducción autónoma abre hoy, primero de mayo de 2018. Los finalistas se anunciarán en octubre de 2018 y los ganadores en octubre de 2019. El dinero total del premio del “Desafío” supera los $5 millones de dólares”.

“El lanzamiento del ‘Desafío’ forma parte de los esfuerzos de la RTA por apoyar el rol de liderazgo de Dubái en lo que respecta al transporte de conducción autónoma y su compromiso por hacer realidad la visión del gobierno, que busca transformar el 25 % del total de los recorridos de movilidad en Dubái en viajes sin conductor para el año 2030. Esta iniciativa reunirá a prominentes expertos, especialistas, legisladores, impulsores tecnológicos, investigadores y académicos. Además intentará presentar las mejores ideas y visiones que contribuyan con el impulso del gobierno de Dubái, que alcancen el primer objetivo estratégico de la RTA (Dubái inteligente) y que hagan realidad la iniciativa de Dubái (Dubái inteligente)”, añadió.

“El Desafío Mundial de Dubái para el transporte de conducción autónoma se orienta a empresas de gran envergadura, compañías emergentes y universidades. Se han asignado alrededor de $3 millones de dólares a empresas de gran envergadura, $1,5 millones para compañías emergentes y $600 000 para universidades e instituciones académicas ($300 000 para cada universidad local e internacional). El Desafío Mundial de Dubái para el transporte de conducción autónoma se ha convertido en un pilar fundamental para la estrategia de la RTA y, por consiguiente, el lanzamiento de estas diversas iniciativas innovadoras puede convertir a la movilidad con conducción autónoma en una realidad tangible”, concluyó Shakeri.

