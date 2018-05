FLIR Presenta Saros, la Línea de Cámaras de Seguridad para Perímetro Externo de Última Generación de FLIR para Empresas

WILSONVILLE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--may. 1, 2018--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunció hoy la línea de cámaras de seguridad Saros™ , su línea de productos de seguridad externa de última generación que combina tecnologías de protección tradicional de perímetros con una solución unificada. Este enfoque está diseñado para proporcionar alertas exactas y procesables y datos de alarma verificables.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20180501006989/es/

FLIR Introduces Saros, FLIR’s Next-Generation Outdoor Perimeter Security Camera Line for Commercial Businesses (Photo: Business Wire)

La línea de cámaras FLIR Saros permite a las empresas implementar detección de intrusión externa de avanzada, de manera rentable. Los sistemas tradicionales de seguridad de perímetros pueden requerir una inversión sustancial, tanto en infraestructura como en gastos en curso que se generan a partir de falsas alarmas. FLIR Saros no solo reduce en gran medida el costo de implementación inicial al minimizar la cantidad de equipo requerido, sino que también reduce los falsos positivos con análisis integrado avanzado, al expandir el mercado de protección de perímetro externo para empresas de monitoreo con alarmas de seguridad.

Una sola unidad FLIR Saros combina numerosas tecnologías de seguridad, incluidas:

Múltiples sensores térmicos FLIR Lepton ® – Brindan capacidad de monitoreo de área amplia, independientemente de iluminación o condiciones climáticas desfavorables Cámaras ópticas de alta definición – Opción de resolución de 1080p o 4K para lograr la identificación visual exacta de intrusos Iluminadores IR y de LED visibles – Capacidad de disuadir a los intrusos con iluminación blanca Análisis incorporado avanzado – Detección y clasificación exacta de objetivo, para ayudar a reducir falsas alarmas Salidas/entradas de audio de 2 vías y digitales – Permite una respuesta de audio en tiempo real

La plataforma FLIR Saros fue diseñada y concebida con los riesgos de seguridad cibernética actuales en mente, con encriptado punta a punta para instalación, web y flujos de video, y bloqueo de configuración después de la instalación inicial, para aumentar la prevención de alteraciones. FLIR Saros también elimina la necesidad de enrutamiento de puerto, de modo que los dispositivos estén menos expuestos a ataques de seguridad remotos.

“FLIR Saros, equipado con FLIR Leptons múltiples, representa un nuevo paradigma de seguridad para ubicaciones comerciales de área amplia que enfrentan la amenaza de pérdida,” dijo James Cannon, Presidente y Director Ejecutivo de FLIR. “Los productos FLIR Saros abren nuevas oportunidades comerciales tanto para estaciones centrales de monitoreo como para integradores de seguridad que buscan distinguirse del resto de los competidores en la industria. La familia Saros es una adición importante para la cartera de seguridad de FLIR y respalda nuestro objetivo de innovar tecnologías que aumenten la percepción y la conciencia, para respaldar a los profesionales en la toma de decisiones que salvan vidas y medios de subsistencia”.

Los modelos iniciales FLIR Saros: tanto en factores en forma de domo como de imágenes múltiples, comenzarán a distribuirse en América del Norte y Europa en el tercer cuatrimestre de 2018, a través de la red establecida de concesionarios e integradores de FLIR. Para más información acerca de FLIR Saros, visite www.flir.com/saros (Estados Unidos) y www.flir.eu/saros (Europa).

Acerca de FLIR Systems

Fundado en 1978 y con sede en Wilsonville, Oregon, FLIR Systems es un fabricante líder mundial de sistemas de sensores que mejoran la percepción y aumentan el conocimiento, ayudando a salvar vidas, mejorando la productividad y protegiendo el medio ambiente. A través de sus casi 3500 empleados, la visión de FLIR es ser el "Sexto Sentido del Mundo" al aprovechar imágenes térmicas y tecnologías lindantes para proporcionar soluciones innovadoras e inteligentes de seguridad y vigilancia, control ambiental y de situación, recreación al aire libre, visión artificial, navegación y detección avanzada de amenazas. Para más información, visite www.flir.com y siga a @flir .

Declaraciones a Futuro

Las declaraciones de opinión del presente comunicado que no representan hechos históricos constituyen declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Dichas declaraciones se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones actuales sobre el negocio de FLIR basadas parcialmente en suposiciones hechas por la gerencia. Estas declaraciones no son garantía de desempeño futuro e involucran riesgos e incertidumbres que son difíciles de predecir. Por lo tanto, los resultados y la realidad pueden diferir materialmente de lo expresado o previsto en dichas declaraciones a futuro debido a numerosos factores, incluidos los riesgos e incertidumbres analizados en las presentaciones y los informes de FLIR ante la Comisión de Bolsa y Valores . Dichas declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron y FLIR no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración a futuro para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha de este comunicado, o por cambios realizados en este documento por parte de servicios de cable o proveedores de servicios de Internet.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180501006989/es/

CONTACT: FLIR Systems, Inc.

Contacto con los medios:

Tim McDowd, 503-498-3146

tim.mcdowd@flir.com

o

Relaciones con inversores:

Shane Harrison, 503-498-3547

shane.harrison@flir.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA OREGON

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY AUDIO/VIDEO SECURITY

SOURCE: FLIR Systems, Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/01/2018 08:39 PM/DISC: 05/01/2018 08:39 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180501006989/es