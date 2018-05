L'avenir de l'industrie des TIC entre de bonnes mains avec l'annonce par Huawei des lauréats de son concours de compétences TIC en Europe de l'Ouest

READING, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--mai 1, 2018--Huawei a fêté la première édition du concours annuel de compétences TIC en Europe de l'Ouest (2017-2018) à l'occasion d'une cérémonie à la Henley Business School, université de Reading, le 30 avril. Le concours est sponsorisé par Huawei et vise à promouvoir les compétences TIC fondamentales pour la prochaine génération de professionnels des technologies.

Mr. Robert Yang, Vice President of Huawei Western Europe EBG, presents the first prize award to Mattia Silvestrini from Marche Polytechnic University

Un vaste éventail de secteurs industriels clefs sont couverts par ce concours, et les étudiants acquièrent de l'expérience en mégadonnées, technologies d'informatique nuagique, systèmes de stockage TI, gestion des centres de données, réseaux informatiques, technologies Huawei, et plus encore. L'utilisation des technologies Huawei dans le secteur est en rapide augmentation, et le piratage des mégadonnées et des réseaux étant un sujet aussi brûlant, cette collaboration arrive à point nommé pour aider l'industrie à approfondir les connaissances des spécialistes et à gérer ces questions complexes.

Plus de 1 200 étudiants, venus de plus de 75 institutions d'Europe de l'Ouest, ont participé à ce concours régional. Les étudiants ont été testés sur des sujets comme la sécurité WLAN, le routage et le basculement, la sécurité et l'informatique nuagique. La cérémonie de remise des prix a été inaugurée par M. Robert Yang, vice-président de Huawei Western Europe Enterprise Business Group, suivi par un discours prononcé par le professeur John Board, doyen de la Henley Business School, qui a rappelé l'importance de la collaboration entre Henley et Huawei.

Le professeur Zhili Sun, vice-président du comité consultatif de la Huawei ICT Academy, a présenté le programme Huawei ICT Academy, et le professeur Yinshan Tang, vice-doyen (Chine) de la Henley Business School, a décrit le succès de la Huawei ICT Academy à Henley, y compris de son engagement en faveur des étudiants.

Le premier prix pour l'Europe de l'Ouest a été attribué à Mattia Silvestrini, de l'université polytechnique des Marches, en Italie. Six des meilleurs candidats du concours régional ont désormais l'opportunité de participer à la finale mondiale du concours, qui se déroulera en mai 2018 au siège international de Huawei à Shenzhen, en Chine.

En plus du concours pour les étudiants, le prix Université d'exception a été remis à la Henley Business School, Royaume-Uni, et à l'Universidad de Alicante, Espagne, en reconnaissance de leur performance exceptionnelle dans le développement de talents TIC. Le prix a été reçu par le professeur Keiichi Nakata, chef des systèmes informatiques commerciaux et de la comptabilité à la Henley Business School.

M. Robert Yang, vice-président de Huawei Western Europe Enterprise Business Group, déclare: "En participant au concours, les étudiants ont appris des compétences essentielles pour l'industrie TIC d'aujourd'hui, et ont relevé les défis que nous leur avons fixés."

Zhili Sun, professeur des réseaux de communication à l'université de Surrey, poursuit: "Je pense que le comité consultatif de Huawei Academy, ainsi que Huawei Technology, peuvent apporter beaucoup à l'université et à nos étudiants."

Le professeur Kecheng Liu, directeur des initiatives stratégiques à la Henley Business School, directeur de HAINA à Reading, félicite chaleureusement tous les lauréats, et déclare: "Depuis des années, c'est un honneur pour la Henley Business School de travailler avec Huawei dans divers domaines, et plus particulièrement dans l'organisation de ce concours."

Huawei ICT Academy organise ce concours dans le but de développer les compétences des professionnels des TIC de demain, en construisant un écosystème de talents disposant de l'expertise et de l'expérience nécessaires pour stimuler l'ensemble du secteur et prendre les rênes de la transformation numérique. Huawei travaille également avec des gouvernements, propose des certifications reconnues à l'échelle mondiale, des programmes de second cycle et des projets conjoints de R& pour construire un écosystème durable de TIC.

Huawei

Huawei a ouvert son premier bureau au Royaume-Uni en 2001. La société est le plus grand investisseur de Chine continentale vers le Royaume-Uni. Huawei dispose de bureaux dans tout le Royaume-Uni, emploie 1 030 personnes, un chiffre qui devrait passer à 1 500 d'ici 2017. Huawei continuera de développer ses investissements au Royaume-Uni dans les années à venir, a contribué à hauteur de 956 millions GBP au PIB britannique au cours des trois dernières années (2012-2014) et soutenu 7 400 emplois directs et via sa chaîne logistique. En avril 2013, Huawei a ouvert son siège britannique à Green Park, Reading. Huawei UK a récemment créé un conseil d'administration pour le Royaume-Uni, avec trois acteurs majeurs du monde des affaires à des postes de directeurs non exécutifs, sous la présidence de Lord Browne.

www.huawei.com

Huawei ICT Academy

Huawei ICT Academy est un programme pédagogique à but non lucratif qui encourage les partenariats entre les universités et les entreprises. Le projet vise à stimuler le développement des TIC, construire l'avenir du secteur, et créer un écosystème de talents grâce à des formations à l'échelle mondiale. À ce jour, Huawei a promu ce type de coopération auprès de plus de 300 universités en Europe, Amérique du Nord, Asie du Sud-Est, Australie, et dans d'autres régions du monde. À l'avenir, Huawei organisera des forums de développement de l'enseignement supérieur et forgera des alliances avec des talents afin de pérenniser le développement équilibré, durable et efficace de l'écosystème des talents dans les TIC.

www.huaweiacad.com

