Fluence revela sua família Aspiral™ de soluções de tratamento de águas residuais ou efluentes

MELBOURNE, Austrália e NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--mai 1, 2018--Fluence Corporation Limited (ASX:FLC) tem o prazer de apresentar sua família Aspiral™ de soluções descentralizadas de tratamento de águas residuais ou efluentes em contêineres inteligentes, com base na sua inovadora tecnologia de Reator de Biofilme Aerado por Membrana (MABR). O MABR da Fluence é uma membrana autorrespiratória espiralada, que produz aeração para o processo de águas residuais ou efluentes e funciona como o reator biológico.

Aspiral™ S1 (left) and Aspiral™ L3 (right)

O Aspiral é uma solução modular que reduz o consumo de energia de aeração em até 90% em comparação aos métodos convencionais de tratamento de águas residuais, tornando-o ideal para instalações de pequeno e médio porte que atendem pequenas cidades, aldeias, comunidades residenciais, resorts, hotéis e complexos comerciais, entre outros. A família Aspiral de soluções oferece modelos de diversos tamanhos, com capacidade de tratamento por unidade variando de 20 a 350 m 3 /dia (5.200 a 92.000 GPD), dependendo dos requisitos de efluentes e da temperatura de projeto. Além disso, os contêineres podem ser conectados em paralelo para lidar com fluxos de efluentes maiores.

O Aspiral ™ L3, que trata até 300 m³/dia (80.000 GPD) de águas residuais ou efluentes municipais, é equipado com toda a tubulação interna de ar e esgoto e chega pronto para instalação e início rápidos. Os modelos Aspiral™ S1 e M2 tratam até 50 m³/dia (14.000 GPD) e 115 m³/dia (30.000 GPD) de águas residuais municipais brutas, respectivamente, e incluem clarificadores internos, tela integral de pré-tratamento e chegam totalmente equipados e prontos para instalação e início rápidos.

Além disso, os sistemas foram projetados e testados em campo para produzir efluentes de qualidade Classe 1A (China) e Título 22 (EUA) para reutilização através de um processo aprimorado de remoção de nutrientes, podem ser monitorados e controlados remotamente, exigem manutenção mínima e são idealizados para expansão futura devido à sua natureza modular.

Sobre a Fluence Corporation Limited (ASX:FLC)

A Fluence tem experiência em mais de 70 países no mundo inteiro e emprega mais de 300 profissionais no setor de tratamento de águas altamente capacitados em todo o mundo. A empresa fornece soluções locais e sustentáveis para tratamento e reutilização, capacitando as empresas e comunidades do mundo inteiro a aproveitar ao máximo os seus recursos hídricos.

A Fluence oferece uma variedade integrada de serviços em todo o ciclo da água, desde a avaliação inicial, através da idealização e entrega, até o suporte contínuo e otimização de recursos relacionados à água. Com operações estabelecidas na América do Norte, América do Sul, Oriente Médio e Europa, a Fluence também está se expandindo para o mercado de tratamento de águas residuais da China.

A consultora global Frost and Sullivan premiou recentemente a Fluence Corporation como “2018 Global Decentralized Water and Wastewater Treatment Company of the Year” (Empresa do Ano em Tratamento Descentralizado de Águas e Esgotos de 2018), observando em sua dissertação de premiação:

“Embora os sistemas descentralizados típicos de tratamento de água sejam relativamente caros, complicados e ineficientes, a Fluence Corporation utiliza soluções tecnológicas inovadoras e inteligentes, apoiadas por décadas de know-how industrial para se destacar em soluções de tratamento de água e esgoto. A excelência da Fluence se torna aparente através de seu sucesso, à medida que a empresa continua a expandir suas ofertas existentes, assim como parcerias com outras empresas de destaques do setor. Com suas soluções fáceis de usar, sustentáveis, inteligentes e econômicas, assim como um notável ano de crescimento, inovação e liderança, a Fluence Corporation foi escolhida para o prêmio 2018 Global Company of the Year Award da Frost & Sullivan no setor de tratamento descentralizado de águas e esgoto.”

Mais informações podem ser encontradas em https://www.fluencecorp.com/.

