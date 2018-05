CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tuesday.:

Settle WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) May 529 3-4 Jul 529 1-4 Sep 544 Dec 564 Mar 579 May 584 3-4 Jul 585 1-2 Sep 589 1-2 Dec 600 1-4 Mar 609 1-2 May 609 1-4 Jul 593 3-4 CORN (5,000 bu ; cents per bushel) May 396 3-4 Jul 405 3-4 Sep 412 3-4 Dec 420 1-4 Mar 427 1-2 May 432 Jul 436 Sep 418 1-4 Dec 421 Mar 428 3-4 May 432 1-2 Jul 436 3-4 Sep 426 3-4 Dec 422 1-2 Jul 433 3-4 Dec 424 OATS (5,000 bu ; cents per bushel) May 227 3-4 Jul 237 3-4 Sep 240 3-4 Dec 252 1-4 Mar 258 1-4 May 261 3-4 Jul 266 3-4 Sep 268 Dec 268 Mar 268 Jul 266 1-2 Sep 266 1-2 SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) May 1042 1-2 Jul 1053 1-4 Aug 1055 1-2 Sep 1052 3-4 Nov 1050 1-2 Jan 1054 3-4 Mar 1040 1-4 May 1036 3-4 Jul 1041 1-4 Aug 1036 3-4 Sep 1019 3-4 Nov 1006 1-4 Jan 1008 1-2 Mar 1006 1-4 May 1006 3-4 Jul 1012 1-2 Aug 1005 Sep 1001 1-4 Nov 979 3-4 Jul 982 1-2 Nov 981 1-4 SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) May 30.08 Jul 30.33 Aug 30.45 Sep 30.60 Oct 30.73 Dec 31.06 Jan 31.33 Mar 31.64 May 31.98 Jul 32.26 Aug 32.38 Sep 32.50 Oct 32.58 Dec 32.81 Jan 32.96 Mar 33.16 May 33.41 Jul 33.39 Aug 33.38 Sep 33.38 Oct 33.38 Dec 33.28 Jul 33.28 Oct 33.28 Dec 33.28 SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) May 403.00 Jul 404.40 Aug 401.50 Sep 398.20 Oct 394.70 Dec 391.70 Jan 386.70 Mar 373.00 May 365.90 Jul 364.30 Aug 361.60 Sep 357.50 Oct 350.90 Dec 349.90 Jan 350.50 Mar 351.30 May 351.30 Jul 349.60 Aug 349.60 Sep 349.60 Oct 349.60 Dec 345.90 Jul 345.90 Oct 345.90 Dec 356.00