RTA abre inscrições para o desafio mundial de transportes autônomos de Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--mai 1, 2018--A Autoridade de Transportes e Estradas (Roads and Transport Authority, RTA) em Dubai abre hoje, 1 º de maio de 2018, as inscrições para o desafio mundial de transportes autônomos (World Challenge for Self-Driving Transport) de Dubai através do site www.sdchallenge.com. Sua excelência, Mattar Al Tayer, diretor geral e presidente do Conselho de Diretores Executivos da RTA, tinha divulgado anteriormente a iniciativa em colaboração com a Khalifa University e a organização internacional NewCities.

Adel Shakeri, diretor de sistemas de transporte e presidente do comitê do desafio mundial de transportes autônomos de Dubai, disse que "As inscrições para o desafio mundial de transportes autônomos de Dubai estão abertas a partir de hoje, 1 º de maio de 2018. Os finalistas serão anunciados em outubro de 2018 e os vencedores em outubro de 2019. O valor total do prêmio do 'Desafio' é superior a US$5 milhões".

"O lançamento do 'Desafio' faz parte dos esforços da RTA para apoiar o papel líder de Dubai nos transportes autônomos e o seu compromisso de concretizar a visão do Governo de transformar 25% de todas as viagens de mobilidade em Dubai em viagens autônomas até 2030. Esta iniciativa reunirá importantes peritos, especialistas, formuladores de políticas, impulsionadores de tecnologia, investigadores e acadêmicos. Tentará propor as melhores ideias e visões que atendam à motivação do Governo de Dubai, alcancem a primeira meta estratégica da RTA (Dubai Inteligente) e concretizem a iniciativa de Dubai (Dubai Inteligente)", continuou.

"O desafio mundial de transportes autônomos de Dubai via empresas de grande porte, startups e universidades locais e internacionais. Aproximadamente US$3 milhões foram alocados a empresas de grande porte, USD 1,5 milhão a startups e US$600.000 a universidades e instituições acadêmicas (US$300.000 para universidades locais e US$300.000 para universidades internacionais). O desafio mundial de transportes autônomos de Dubai se tornou um pilar importante da estratégia da RTA, e o lançamento de um conjunto de iniciativas tão inovadoras pode tornar a mobilidade autônoma numa realidade prática", concluiu Shareki.

