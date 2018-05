FLIR stellt Saros vor, die nächste Generation seiner Sicherheitskameras für den Außenbereich gewerblicher Unternehmen

WILSONVILLE, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Mai 1, 2018--FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) kündigte heute die Saros™-Reihe an, die neue Generation von Sicherheitskameras für den Außenbereich, die mehrere herkömmliche Perimeterschutztechnologien in einer einheitlichen Lösung verbindet. Dieser Ansatz wurde entwickelt, um genaue, umsetzbare Warnmeldungen und verifizierte Alarmdaten bereitzustellen.

Die FLIR Saros-Kameraserie ermöglicht es gewerblichen Unternehmen, ein hochmodernes Einbrucherkennungssystem für den Außenbereich auf kostengünstige Weise einzusetzen. Herkömmliche Perimetersicherungssysteme können erhebliche Investitionen erfordern, sowohl in die Infrastruktur als auch in laufende Kosten aufgrund von Fehlalarmen. FLIR Saros senkt nicht nur die Kosten für die Erstinstallation durch Minimierung der erforderlichen Ausrüstung, sondern reduziert auch Fehlalarme durch integrierte, fortschrittliche Analysen und erweitert damit für Sicherheitsalarmüberwachungsunternehmen den Markt für Perimeterschutz im Außenbereich.

Eine einzige FLIR Saros-Einheit verbindet zahlreiche Sicherheitstechnologien, darunter:

Mehrere FLIR Lepton ® -Thermosensoren – Bietet die Möglichkeit einer großflächigen Überwachung unabhängig von ungünstigen Licht- oder Wetterbedingungen Hochauflösende optische Kameras – Wahlweise mit 1080p- oder 4K-Auflösung zur genauen visuellen Identifizierung von Eindringlingen IR- und sichtbare LED-Strahler – Fähigkeit, Eindringlinge mit Weißlicht-Beleuchtung abzuschrecken Erweiterte integrierte Analysen – Präzise Zielerkennung und -klassifizierung, um Fehlalarme zu reduzieren 2-Wege-Audio und digitale Ein-/Ausgänge – Ermöglicht Echtzeit-Audio-Antwort

Die FLIR Saros-Plattform wurde unter Beachtung der heutigen Cybersicherheitsrisiken entwickelt, mit umfassender Verschlüsselung für Einrichtungs-, Web- und Videostreams und Konfigurationssperre nach der Ersteinrichtung für einen erhöhten Schutz vor Manipulationen. Mit FLIR Saros ist auch keine Port-Weiterleitung notwendig, sodass Geräte weniger anfällig für Sicherheitsangriffe aus der Ferne sind.

„FLIR Saros, ausgestattet mit mehreren FLIR Leptons, bedeutet ein neues Sicherheitsparadigma für großflächige Geschäftsstandorte, die der Gefahr von Verlusten ausgesetzt sind“, sagte James Cannon, President und CEO von FLIR. „Die FLIR Saros-Produkte eröffnen neue Geschäftsmöglichkeiten sowohl für zentrale Überwachungsanlagen als auch für Sicherheitsintegratoren, die sich von der Konkurrenz abheben wollen. Die Saros-Familie ist eine wichtige Ergänzung des Sicherheitsportfolios von FLIR und unterstützt unser Ziel, innovative Technologien, die die Wahrnehmung und das Bewusstsein steigern, zu entwickeln, um Fachkräfte bei Entscheidungen zu unterstützen, die Leben und Lebensgrundlagen retten.“

Die ersten FLIR Saros-Modelle – sowohl in Kuppel- als auch in Multi-Imager-Form – werden im dritten Quartal 2018 über FLIRs bestehende Händler und Integratoren in Nordamerika und Europa ausgeliefert. Weitere Informationen über FLIR Saros finden Sie unter www.flir.com/saros (Vereinigte Staaten) und www.flir.eu/saros (Europa).

Über FLIR Systems

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilsonville, Oregon. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller von Sensorsystemen, die die Wahrnehmung verbessern und das Bewusstsein schärfen und dazu beitragen, Leben zu retten, die Produktivität zu steigern und die Umwelt zu schützen. Die Vision von FLIR ist es, mithilfe seiner fast 3.500 Mitarbeiter „The World's Sixth Sense“ zu sein. Dafür werden Wärmebildkameras und ähnliche Technologien genutzt, um innovative, intelligente Lösungen für Sicherheit und Überwachung, Umwelt- und Zustandsüberwachung, Freizeitaktivitäten im Freien, maschinelles Sehen, Navigation und erweiterte Bedrohungserkennung anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com . Folgen Sie auch @flir .

Zukunftsgerichtete Aussagen

