Tommy Hilfiger anuncia o documentário #WhatsYourDrive estrelado por Lewis Hamilton, embaixador global da marca

AMSTERDÃ--(BUSINESS WIRE)--mai 1, 2018--Tommy Hilfiger, que é propriedade da PVH Corp. (NYSE:PVH), anunciou o lançamento da minissérie em formato de documentário, #WhatsYourDrive, que revela o homem por trás da lenda do automobilismo britânico Lewis Hamilton, o embaixador global da marca para vestuário masculino da TOMMY HILFIGER. Novos episódios serão lançados, de acordo com o calendário de corridas do Campeonato® Mundial de Fórmula 1 de 2018, com cada apresentação exibindo um aspecto diferente da vida pessoal e profissional multifacetada de Lewis Hamilton.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180501006484/pt/

Lewis Hamilton featured in the TOMMY HILFIGER #WhatsYourDrive documentary mini-series

“Lewis tem essa compulsão implacável de crescer e alcançar novas ambições dentro e fora da pista, inspirando seus fãs do mundo inteiro”, disse Tommy Hilfiger. “Esta minissérie pessoal apresenta uma perspectiva nova e íntima da jornada de Lewis para alcançar seu pleno potencial nas corridas de Fórmula 1, revelando aspectos que poucas pessoas conhecem sobre ele.”

Desde o amor de Lewis Hamilton pela música e moda até os valores que o orientam em sua vida diária e seus esforços para encorajar as gerações mais jovens a seguir incansavelmente os seus sonhos, a série de episódios #WhatsYourDrive é sobre uma vontade incrível de ser bem-sucedido em todos os aspectos da vida, inspirando as próximas gerações de fãs da TOMMY HILFIGER ao longo do caminho.

“Esta é uma história de crescimento pessoal, exploração e autoexpressão além das pistas de corrida, que estou muito feliz em compartilhar com os fãs do mundo inteiro”, disse Lewis Hamilton. “Trata-se de estabelecer metas, abraçar todas as oportunidades que existem e nunca permitir que alguém ou qualquer coisa interfira em seu caminho.”

Lewis Hamilton compartilhará cada episódio, incluindo o trailer lançado em 1o de maio de 2018 através de suas contas oficiais de mídias sociais, incluindo Instagram, Facebook e YouTube, onde ele se conecta com mais de 18 milhões de fãs. A minissérie documentário também estará disponível na página do paddock (área atrás dos boxes, cabines de TV e camarotes de um autódromo) no site tommy.com, uma plataforma dinâmica e completa que celebra a função de embaixador da marca de Lewis Hamilton e a parceria estratégica da Tommy Hilfiger com a quatro vezes campeã mundial da Fórmula 1, Mercedes-AMG Petronas Motorsport, que reúne as últimas imagens de campanha, vídeos e visuais de coleção.

O legado da marca da TOMMY HILFIGER está intimamente associado aos ícones da cultura pop e esportivos. Nos anos 90, Tommy Hilfiger foi um dos primeiros estilistas a combinar moda e celebridade, tornando-se pioneiro no setor ao vestir jovens artistas como Aaliyah, Mark Ronson e Usher, além de utilizar músicos, como David Bowie e Beyoncé, em suas campanhas publicitárias. Nos últimos anos, Tommy Hilfiger estabeleceu parcerias inspiradoras com a supermodelo internacional Gigi Hadid, idealizando quatro coleções intemporais TommyXGigi com ela, com o campeão internacional de tênis Rafael Nadal, com a premiada dupla de músicos e produtores, The Chainsmokers, e com o ator Shawn Yue de Hong Kong, refletindo o compromisso da marca de ampliar o seu alcance e conectar-se com a próxima geração de consumidores. Tommy Hilfiger também tem história com a Fórmula 1, mais recentemente ao anunciar uma parceria estratégica de vários anos como Parceiro Oficial de Vestuário para as quatro vezes campeã mundial Mercedes-AMG Petronas Motorsport. A marca patrocinou anteriormente a equipe de Fórmula 1 da Lotus, de 1991 a 1994, e foi a primeira marca não automotiva a patrocinar a equipe de Fórmula 1 da Ferrari, incluindo os uniformes criados pelo próprio estilista em 1998.

Amigos e seguidores da marca estão convidados a participar do bate-papo nas redes sociais através de #WhatsYourDrive e dos identificadores @TommyHilfiger e @LewisHamilton.

Sobre a Tommy Hilfiger

Com um portfólio de marcas que inclui TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger é um dos principais grupos de estilo de vida mais reconhecidos do mundo. Seu foco está em conceber e fazer marketing de vestuários e roupas esportivas masculinas feitos sob medida e de alta qualidade, trajes e roupas esportivas da coleção feminina, roupas infantis, coleções de jeans, roupas íntimas (incluindo roupões, pijamas e roupas casuais), calçados e acessórios. Mediante seletas licenças, a Tommy Hilfiger oferece produtos de estilo de vida complementares como óculos, relógios, fragrâncias e trajes atléticos (golfe e natação), meias, pequenos artigos de couro, artigos domésticos e bagagem. A linha de produtos TOMMY JEANS consiste em trajes de jeans e calçados para homens e mulheres, acessórios e fragrâncias. A comercialização das marcas TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS está disponível aos consumidores a nível mundial através de uma ampla rede de lojas de varejo TOMMY HILFIGER e TOMMY JEANS, principais lojas especializadas e de departamentos, seletos varejistas online e na tommy.com.

Sobre a PVH Corp.

Com uma história de mais de 135 anos, a PVH vem se destacando com o crescimento de marcas e negócios com os ricos legados de marcas americanas, se tornando uma das maiores empresas de vestuário do mundo. Temos mais de 36 mil associados, que atuam em mais de 40 países e aproximadamente 9 bilhões de dólares em receitas anuais. Somos proprietários das marcas icônicas ,,,,,*,, e Geoffrey Beene, assim como da marca íntima , com foco no setor digital, e comercializamos vários artigos sob estas e outras marcas próprias e licenciadas, conhecidas a nível nacional e internacional.

*A marca Speedo é licenciada para a América do Norte e Caribe em perpetuidade da Speedo International Limited.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180501006484/pt/

CONTACT: Tommy Hilfiger

Baptiste Blanc, +31-62904-2334

Diretor sênior de Comunicações Globais

Baptiste.Blanc@tommy.com

ou

Lewis Hamilton

Emma Philpott, +44-74924-49969

Diretora internacional de Entretenimento e Esporte

Emma.Philpott@purplepr.com

KEYWORD: EUROPE NETHERLANDS

INDUSTRY KEYWORD: MOTOR SPORTS LUXURY GENERAL SPORTS SOCIAL MEDIA RETAIL COMMUNICATIONS ADVERTISING FASHION MARKETING SPORTS

SOURCE: Tommy Hilfiger

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/01/2018 01:30 PM/DISC: 05/01/2018 01:30 PM

http://www.businesswire.com/news/home/20180501006484/pt