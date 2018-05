FLIR lança a Saros, sua linha de câmeras de segurança de última geração para perímetros externos de estabelecimentos comerciais

WILSONVILLE, Ore.--(BUSINESS WIRE)--mai 1, 2018--A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje a linha Saros™ de câmeras de segurança, sua linha de produtos de última geração para segurança externa que combina diversas tecnologias tradicionais de proteção de perímetro em uma solução unificada. Essa abordagem busca oferecer alertas acionáveis, precisos e dados de alarme verificados.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20180501006292/pt/

FLIR Introduces Saros, FLIR’s Next-Generation Outdoor Perimeter Security Camera Line for Commercial Businesses (Photo: Business Wire)

A linha de câmeras FLIR Saros possibilita aos estabelecimentos comerciais implementar economicamente a mais recente tecnologia de detecção de invasão externa. Os sistemas tradicionais de segurança de perímetro podem exigir grandes investimentos em infraestrutura e despesas contínuas geradas por alarmes falsos. A FLIR Saros não só reduz consideravelmente os custos de implementação inicial ao minimizar a quantidade de equipamentos necessários, mas diminui também os alarmes falsos com sua análise avançada integrada, ampliando o mercado de proteção de perímetros externos para empresas de monitoramento de alarmes de segurança.

Uma única unidade FLIR Saros reúne diversas tecnologias de segurança, entre elas:

Diversos sensores térmicos FLIR Lepton ® — Permitem monitorar áreas amplas, mesmo sob condições climáticas ou de iluminação desfavoráveis. Câmeras ópticas de alta definição — Opção de resolução de 1080p ou 4K para obter uma identificação visual precisa de invasores. Infravermelho e iluminadores LED visíveis — Capacidade de deter invasores com iluminação branca. Análise avançada integrada — Detecção e classificação precisas do alvo para ajudar a reduzir o número de alarmes falsos. Áudio bidirecional e entrada/saída digitais — Possibilita resposta de áudio em tempo real.

A plataforma FLIR Saros foi desenvolvida e projetada já pensando nos atuais riscos de cibersegurança, com criptografia de ponta a ponta para configuração, internet e transmissões de vídeo, e bloqueio de definições depois da configuração inicial para reforçar a prevenção de adulterações. Além disso, como a FLIR Saros elimina a necessidade de encaminhamento de porta, os dispositivos ficam menos expostos a ataques de segurança remotos.

“Equipada com diversos sensores FLIR Leptons, a FLIR Saros representa um novo padrão de segurança para estabelecimentos comerciais de área ampla que enfrentam a ameaça de prejuízos”, comentou James Cannon, presidente e diretor executivo da FLIR. “Os produtos da linha FLIR Saros abrem novas oportunidades para estações de monitoramento central e integradores de segurança que buscam se diferenciar no mercado. A família Saros é um importante acréscimo ao portfólio de segurança da FLIR e apoia nossa meta de inovar tecnologias que aumentem a percepção e a conscientização, ajudando profissionais a tomarem decisões que salvam vidas e meios de subsistência.”

A remessa dos primeiros modelos FLIR Saros — nos formatos cúpula e gerador de imagens múltiplas — começará na América do Norte e na Europa no terceiro trimestre de 2018 por meio da rede estabelecida de revendedores e integradores da FLIR. Para obter mais informações sobre a linha FLIR Saros, acesse www.flir.com/saros (EUA) e www.flir.eu/saros (Europa).

Sobre a FLIR Systems

Fundada em 1978 e sediada em Wilsonville, Oregon, a FLIR Systems é líder mundial na fabricação de sistemas de sensores que ampliam a percepção e a conscientização, ajudando a salvar vidas, aumentar a produtividade e proteger o meio ambiente. Com seus quase 3.500 funcionários, a FLIR tem como visão ser “O sexto sentido do mundo” ao utilizar imagens térmicas e tecnologias adjacentes para fornecer soluções inovadoras e inteligentes de segurança e vigilância, monitoramento ambiental e condicional, recreação ao ar livre, visão de máquina, navegação e detecção avançada de ameaças. Para consultar mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir .

Declarações prospectivas

As declarações de opinião presentes neste comunicado que não representam fatos históricos são declarações prospectivas, de acordo com o significado atribuído pela Lei de Reforma de Litígio de Títulos Mobiliários (Private Securities Litigation Reform Act) dos EUA de 1995. Essas declarações se baseiam em expectativas, estimativas e projeções atuais sobre os negócios da FLIR, fundamentadas parcialmente em pressuposições da administração. Tais declarações não constituem garantia de desempenho futuro e envolvem riscos e incertezas de difícil previsão. Portanto, os resultados e consequências reais podem divergir substancialmente do que está expresso ou previsto nessas declarações prospectivas devido a diversos fatores, inclusive riscos e incertezas abordados periodicamente nos registros e relatórios da FLIR junto à Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA. Tais declarações prospectivas tratam unicamente de dados disponíveis no momento em que são feitas, e a FLIR não assume nenhuma obrigação de atualizá-las para refletir eventos ou circunstâncias posteriores à data deste comunicado, ou por alterações adicionadas a este documento por serviços de comunicação ou provedores de serviços de internet.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180501006292/pt/

CONTACT: FLIR Systems, Inc.

Contato com a mídia:

Tim McDowd, 503-498-3146

tim.mcdowd@flir.com

ou

Relacionamento com investidores:

Shane Harrison, 503-498-3547

shane.harrison@flir.com

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA OREGON

INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY AUDIO/VIDEO SECURITY

SOURCE: FLIR Systems, Inc.

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/01/2018 11:38 AM/DISC: 05/01/2018 11:38 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180501006292/pt