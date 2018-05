Farmers Edge™ publica plan de I+D de 2018 integral con más de 90 nuevas innovaciones agrícolas digitales centradas en apoyo para la toma de decisiones basada en datos

WINNIPEG, Manitoba--(BUSINESS WIRE)--may. 1, 2018--Farmers Edge™, líder mundial en agricultura decisional, publicó hoy un plan integral de I+D que delinea sus planes de mejora e innovación de productos durante todo 2019. Tras presentar 19 herramientas este año, Farmers Edge apunta a lanzar más de 90 herramientas agronómicas digitales innovadoras para permitir la toma de decisiones basada en datos y apoyar la producción agrícola de alto rendimiento. Farmers Edge, que aprovecha los avances en análisis de datos y aprendizaje automático, cuenta con un equipo de productos agronómicos digitales especializado y en expansión que se encarga de obtener valor mediante los datos y desarrollar herramientas innovadoras que ayudan a los productores y profesionales agrícolas a superar los obstáculos en el campo.

Desde 2014, Farmers Edge ha invertido en la digitalización de los campos de sus clientes para recolectar, integrar y procesar datos de manera automática desde múltiples fuentes en una sola plataforma, que incluye: estaciones meteorológicas en el campo, casi todas las marcas y modelos de equipos, pruebas de suelo, imágenes satelitales diarias, aplicación de fertilizantes y datos sobre cosechas. Farmers Edge, que en la actualidad procesa a más de 50.000 campos por día y analiza a más de 11.000 millones de registros de datos, brinda información objetiva para ayudar a los productores a basar las decisiones de gestión de campo en los datos y no en campañas de marketing, prácticas tradicionales o instintos.

Wade Barnes, presidente y director general de Farmers Edge, comentó: «La capacidad de reunirse e integrar información detallada de los campos de los productores, junto con avances en pronósticos meteorológicos, procesamiento rápido, modelado predictivo y aprendizaje automático, transforma a la agricultura que pasa a ser una empresa que suele reaccionar al pasado en una que usa datos para sustentar decisiones para las próximas estaciones. Se trata de la exactitud, la eficiencia, la productividad y la facilidad de uso. Este año, se prevé que Farmers Edge expandirá su red de recolección de datos para incluir a más de 8.500 estaciones meteorológicas y 25.000 dispositivos telemáticos en 33 millones de acres de productos pagados. Dicho crecimiento impulsa el desarrollo de más herramientas para permitir que los productores disfruten del valor de los datos de sus campos y les demuestra cómo pueden usarse para ahorrar tiempo, mantenerse organizados y ahorrar más. No se trata del mero comienzo de la agricultura decisional, se trata de una interrupción digital».

Desde la precisión hasta la decisión: puntos destacados de los proyectos de Farmers Edge

Acerca de Farmers Edge

Farmers Edge es líder mundial en agricultura decisional y presta servicios a más de 20 millones de acres en todo el mundo con soluciones digitales de precisión. Farmers Edge, que integra datos centrados en el campo, software fácil de usar, tecnología de procesamiento de vanguardia, modelado predictivo y análisis agronómico avanzado, brinda a los productores soluciones escalables para producir más con menos. A través de innovadoras herramientas agronómicas digitales, las soluciones de Farmers Edge se centran en la producción sostenible de cosechas de alto rendimiento y de alta calidad y están diseñadas para optimizar los ingresos, minimizar el impacto ambiental y proteger la viabilidad económica del campo. Farmers Edge, que se dedica a la selección de semillas y al análisis de datos de rendimiento, transforma los macrodatos en recomendaciones oportunas y precisas para apoyar la toma de decisiones fundamentadas. Para más información acerca de Farmers Edge, visite www.farmersedge.ca o www.farmersedgeUSA.com

