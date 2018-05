Bentley Systems acquiert Plaxis et SoilVision, deux entités complémentaires, afin d'intégrer l'ingénierie géotechnique au sein des workflows numériques pour les projets d'infrastructures

EXTON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--mai 1, 2018--Bentley Systems Incorporated, leader mondial en matière de logiciels complets pour infrastructures durables, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Plaxis, l'un des premiers fournisseurs de logiciels géotechniques, établi à Delft aux Pays-Bas. Bentley a également annoncé la conclusion de l'accord pour l'acquisition de SoilVision, fournisseur canadien de logiciels d'étude des sols, établi au Saskatchewan. Ces acquisitions viennent compléter le logiciel Bentley gINT, leader sur le marché de la gestion des données et des rapports de forage. Bentley fournit à présent une panoplie complète aux professionnels des techniques géologiques qui décident de « passer au numérique ». Enfin, les avancées du BIM peuvent également être étendues à l'ingénierie souterraine, indispensable à chaque projet d'infrastructure.

PLAXIS 3D permet de réaliser des analyses tridimensionnelles de déformation, d'interaction sol-structure et de stabilité dans les domaines de l'ingénierie géotechnique et de la mécanique des roches.

Tout projet débute par des relevés et des prélèvements, capturés par gINT pour une documentation et un suivi polyvalents. Ensuite, les professionnels réalisent des tâches d'ingénierie liées aux propriétés du sol, à son comportement, ainsi qu'au débit des eaux souterraines à l'aide des applications SVOFFICE de SoilVision, complétées par l'offre de Plaxis. Puis, l'interaction sol-structure est analysée à l'aide des logiciels de conception, de simulation et d'ingénierie de Plaxis (par ex. PLAXIS 2D, PLAXIS 3D).

La nouveauté, sous forme de workflows numériques générés par l'environnement de modélisation complet de Bentley, est l'intégration d'applications géotechniques aux applications structurelles de Bentley (telles que STAAD, RAM et SACS), pour des performances d'ingénierie géo-structurelles sans précédent. En cas de modification des exigences du propriétaire, des stratégies structurelles ou des conditions du site (sous la surveillance constante de drones et de ContextCapture de Bentley pour la modélisation numérique), l'analyse géotechnique peut être utilisée en continu, pour de meilleurs résultats, gérée via la plateforme ProjectWise de travail collaboratif.

Pour les exigences des infrastructures actuelles, le volet géotechnique passe au premier plan. Par exemple, l'urbanisation génère de la croissance, à la fois au plan vertical et souterrain, et l'accent est mis sur la capacité des fondations et des tunnels. Et tous les types de nouveaux projets d'infrastructures s'appuient sur la construction de barrages, de digues, de levées et de réservoirs pour améliorer leur résilience. En outre, les nouveaux types d'actifs tels que les structures pour les turbines éoliennes offshore nécessitent de nouvelles capacités d'analyse géotechnique, qui seront dans ce cas réalisées avec le futur logiciel MoDoTo de Plaxis.

Les actifs d'infrastructures sont étroitement liés à leur environnement souterrain, ce qui les rend vulnérables aux risques géoenvironnementaux, tels que l'activité sismique, les affaissements ou l'impact des conditions météorologiques. Les professionnels des techniques géologiques, en optimisant les nouveaux workflows numériques, qui intègrent une surveillance et des analyses en temps réel, lors des opérations d'infrastructure, peuvent jouer le rôle toujours plus important qu'ils méritent dans l'achèvement de la résilience géoenvironnementale.

Greg Bentley, PDG de Bentley Systems, a déclaré : « Mes collègues et moi sommes heureux d'accueillir nos nouvelles équipes de Plaxis et SoilVision, qui ont en commun un dévouement pour les sciences au service de la pratique des ingénieurs. Dr. Ronald Brinkgreve de Plaxis et Dr. Murray Fredlund, fondateur de SoilVision, le confirment. « Je pense que chaque ingénieur en géotechnique a bénéficié de l'évolution continue de la portée et de la qualité des outils de Plaxis, qui ajoutent de la valeur à leur discipline. Avec une équipe de direction professionnelle et engagée, menée par Jan-Willem Koutstaal, Plaxis est devenu l'un des créateurs de logiciels les plus prospères que j'aie jamais vu. »

Bentley a ajouté : « Alors que la plupart des métiers de l'ingénierie des infrastructures ont convergé autour de modèles 3D intuitifs, les applications géotechniques semblent avoir suivi un mode de développement moins riche en graphisme, et sont donc restées isolées des workflows interdisciplinaires. L'état d'esprit ''non-connecté'' prévalait, y compris lorsque Plaxis, SoilVision et gINT généralisaient les innovations 3D. L'environnement de modélisation complet de notre plateforme BIM permettra enfin d'intégrer les professions géotechniques dans les workflows numériques de chaque projet et actif d'infrastructure. »

Tony O’Brien, Responsable de la pratique globale en géotechnique chez Mott MacDonald, a précisé : « PLAXIS est l'un de nos plus importants outils d'analyse, utilisé dans l'ensemble de nos pratiques de géotechnique globale. Lorsque PLAXIS est entre les mains de spécialistes expérimentés, il peut analyser la plupart de nos problèmes d'interaction sol-structure les plus complexes. Avec l'aide de Bentley, nous sommes persuadés que nous pourrons être encore plus performants en matière de workflows numériques, grâce à l'interaction de la technologie PLAXIS et de l'environnement de modélisation complet de Bentley. Ces workflows sont compatibles avec la philosophie de Mott MacDonald de réflexion et de résolution des enjeux posés par les infrastructures complexes en mode connecté. »

À propos de Plaxis

Plaxis est l'un des leaders mondiaux du marché des logiciels d'ingénierie géotechnique basés sur la méthode des éléments finis. Il propose ses applications à des utilisateurs dans plus de cent pays du monde. Les logiciels Plaxis ont une réputation solide de standard industriel en matière de conception géotechnique auprès des propriétaires de projet, des entrepreneurs, ainsi que des consultants en génie civil ou pétrolier et gazier, des industries offshore et des organisations gouvernementales. www.plaxis.com

À propos de SoilVision

Fondée en 1997, SoilVision est le leader de l'analyse et des études conceptuelles en 3D de la stabilité des dénivelés, du débit des eaux souterraines, des contraintes / déformations, des transports polluants, des flux thermiques dans des sols saturés / insaturés, ainsi que des processus couplés pour les ingénieurs en géotechnique et les spécialistes en hydrogéologie. Les logiciels permettent de résoudre des problèmes complexes en réalisant une analyse et une modélisation numérique des structures des terrains dans les domaines de stabilité des sols et des pentes rocheuses pour les barrages de terre, les puits ouverts, les levées, les digues et les murs de soutènement. Les logiciels ont été utilisés à la fois pour des conceptions de base et des analyses insaturées avancées. L'utilisation des logiciels est largement répandue dans le domaine minier pour concevoir et évaluer de grandes structures de terre. www.soilvision.com

À propos de Bentley Systems

Bentley Systems, leader mondial en matière de logiciels complets pour une conception, une construction et une exploitation innovantes d'infrastructures, fournit des solutions pour les architectes, les ingénieurs, les professionnels des technologies géospatiales, les constructeurs et les propriétaires-exploitants. Les utilisateurs Bentley peuvent profiter de la mobilité des informations entre différentes disciplines et ce tout au long du cycle de vie de l'infrastructure afin de livrer des projets et des actifs plus performants. Les solutions Bentley comprennent les applications MicroStation pour la modélisation d’informations, les services de collaboration ProjectWise pour la réalisation de projets intégrés, et les services d'exploitation AssetWise pour la réalisation d’ infrastructures intelligentes, complétées par des services d'infogérance complets proposés via des plans de réussite personnalisés.

Fondée en 1984, la société Bentley Systems compte plus de 3 500 collaborateurs avec des bureaux dans plus de 50 pays. Son chiffre d'affaires annuel dépasse les 700 millions de dollars. Depuis 2012, Bentley a investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche, le développement et les acquisitions. www.bentley.com

PLAXIS 3D permet de réaliser des analyses tridimensionnelles de déformation, d'interaction sol-structure et de stabilité dans les domaines de l'ingénierie géotechnique et de la mécanique des roches.

Les applications de SoilVision fournissent des fonctionnalités pour les ingénieurs en matière de propriétés des sols, de comportement des sols et de débit des eaux souterraines.

