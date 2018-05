Bentley Systems neemt Plaxis en SoilVision over om geotechnische engineering te integreren in digitale workflows voor infrastructuurprojecten

EXTON, Pa.--(BUSINESS WIRE)--mei 1, 2018--Bentley Systems, Incorporated, een toonaangevende, wereldwijde leverancier van complete software-oplossingen voor het ontwikkelen vaninfrastructuur, heeft vandaag de overname bekendgemaakt van Plaxis, de in Delft gevestigde wereldmarktleider op het gebied van geotechnische software, evenals de overeenkomst voor de overname van SoilVision, een leverancier van grond-engineering software gevestigd in Saskatchewan, Canada. Deze overnames maken samen met Bentley's vooraanstaande gINT-software voor bodemmonster-rapportage en datamanagement, van Bentley een complete leverancier voor geotechnische professionals die in digitale workflows willen werken. Eindelijk kan de evolutie van BIM nu worden uitgebreid tot de cruciale ondergrond engineering voor elk infrastructuurproject.

Dit persbericht bevat multimedia. Bekijk hier het volledige persbericht: https://www.businesswire.com/news/home/20180501006164/nl/

PLAXIS 3D voert driedimensionale analyses uit van vervorming, grondstructuur interacties en stabiliteit in geotechnische engineering en in gesteentemechanica.

Projecten beginnen noodzakelijkerwijs met geotechnisch onderzoek en het nemen van bodemmonsters die worden vastgelegd met gINT voor flexibele documentatie en rapportage. Daarna voeren professionals met behulp van de SVOFFICE-applicaties van SoilVision en de software van Plaxis berekeningen uit, gebaseerd op de grondeigenschappen, het bodemgedrag en de grondwaterstroming,. Vervolgens wordt de interactie tussen de grond en bouwkundige elementen geanalyseerd met de ontwerp-, simulatie- en engineeringsoftware van Plaxis (zoals PLAXIS 2D en PLAXIS 3D).

In de digitale workflows van Bentley's uitgebreide modelleeromgeving, is het nu mogelijk om de geotechnische applicaties te integreren met Bentley’s bouwkundige- en constructie-software (zoals STAAD, RAM en SACS), voor ongekende integrale resultaten. Omdat voortdurend wijzigingen kunnen optreden in de eisen van de opdrachtgever, de constructie-strategie en de omstandigheden op de locatie (die permanent gevolgd worden via UAV's en Bentley's ContextCapture voor real-life modellering), kan de geotechnische analyse continu worden uitgevoerd en de resultaten kunnen worden gebruikt door middel van ProjectWise Collaboration Services.

Bij de huidige infrastructuurprojecten, spelen de geotechnische aspectenen steeds grotere rol. Ten gevolge van de verdergaande verstedelijking bijvoorbeeld, is het steeds meer noodzakelijk hoger en dieper te bouwen, waardoor een steeds grotere nadruk op op het ontwerp van funderingen en tunnels komt te liggen. Bovendien zijn allerlei infrastructuurprojecten voor hun veiligheid en betrouwbaarheid afhankelijk van taluds, dijklichamen, dammen en reservoirs. Nieuwe vormen van constructies zoals offshore windturbines, vereisen nieuwe geotechnische analysemogelijkheden, die kunnen worden uitgevoerd met de binnenkort te introduceren MoDeTo-software van Plaxis.

Omdat infrastructuur onlosmakelijk is verbonden met de ondergrond, is die afhankelijk van geologische risico's, zoals aardbevingen en bodemdaling maar ook weersinvloeden. Door de nieuwe digitale workflows te benutten waarin real-time monitoring en de bijbehorende analyses tijdens het werk aan de infrastructuur zijn geintegreerd, kunnen geotechnische professionals hun belangrijkere rol in het ontwerpproces vervullen en daarmee de geotechnisch risico’s beperken.

Greg Bentley, CEO van Bentley Systems: "Mijn collega's en ik verwelkomen onze nieuwe teams van Plaxis en SoilVision, die met elkaar gemeen hebben dat ze de wetenschap inzettenvoor betere engineering. Dr. Ronald Brinkgreve van Plaxis en Dr. Murray Fredlund, oprichter van SoilVision, zijn hier voorbeelden van. Ik geloof dat elke geotechnische ingenieur heeft geprofiteerd van de voortdurende vooruitgang, in mogelijkheden en kwaliteit, van de Plaxis -applicaties om daarmee waarde toe te voegen aan hun vakgebied. Met een professioneel en toegewijd managementteam onder leiding van Jan-Willem Koutstaal, is Plaxis uitgegroeid tot een van de meest succesvolle softwarebedrijven die ik ooit heb gezien."

Greg Bentley voegde daar aan toe: "Terwijl de meeste infrastructurele engineeringsdisciplines zich steeds meer richten op intuïtieve 3D-modellen, lijken de geotechnische applicaties een minder grafisch-gerichte ontwikkeling te hebben gevolgd, waardoor ze buiten de interdisciplinaire workflows zijn gebleven. Deze 'losgekoppelde' denkwijze hield stand, ondanks het feit dat Plaxis, SoilVision en gINT zich richten op 3D-innovaties. De uitgebreide modelleeromgeving van ons BIM-platform zal echter nu het geotechnische vakgebied integreren in de digitale workflows voor elk infrastructuurproject.”

Tony O'Brien, global practice leader geotechnics bij Mott MacDonald, zei: "PLAXIS is een van onze belangrijkste analysehulpmiddelen die we in onze wereldwijde geotechnische projecten gebruiken. Wanneer gebruikt door ervaren specialisten, kan PLAXIS veel van onze uiterst complexe interactieproblemen tussen de grond en bouwkundige elementen analyseren. Nu Plaxis bij Bentley hoort, hebben we hoge verwachtingen dat we nog meer kunnen bereiken met digitale workflows door de integratie van de PLAXIS-technologie in Bentley's modelleeromgeving. Deze workflows sluiten aan bij het commitment van Mott MacDonald aan connected thinking en het oplossen van complexe infrastructuurvraagstukken.

Over Plaxis

Plaxis is wereldwijd marktleider op het gebied van geotechnische software gebaseerd op de eindige-elementenmethode. Plaxis’ applicaties worden gebruikt in meer dan 100 landen over de hele wereld. Met de reputatie als industrie-standaard voor geotechnisch ontwerp, biedt de PLAXIS-software oplossingen voor projecteigenaars, aannemers en adviseurs in civil engineering, olie en gas, offshore-industrie en overheidsinstanties. www.plaxis.com

Over SoilVision

SoilVision is opgericht in 1997 en heeft 3D conceptueel ontwerpen en analyseren van hellingstabiliteit, grondwaterstroming, stress en vervorming, transport van vervuilende stoffen, thermische stroming in verzadigde/onverzadigde bodem en gekoppelde processen ontwikkeld voor geotechnische ingenieurs en hydro-geologen. De software lost complexe problemen op door het uitvoeren van digitale modelleringen en analyses van bodemstructuren voor de stabiliteit van grond- en rotshellingen, van dammen, ontgravingen, dijken, taluds en kademuren. De software wordt zowel gebruikt voor basisontwerpen als voor geavanceerde onverzadigde analyses. In de mijnbouw wordt de software veel toegepast voor het ontwerpen en evalueren van grote kunstmatige grondlichamen . www.soilvision.com

Over Bentley Systems

Bentley Systems is een wereldwijde marktleider in het aanbieden van complete software-oplossingen aan ingenieurs, architecten, geospatiale professionals, aannemers en eigenaren/beheerders voor het optimaliseren van het ontwerp, de constructie en het beheer van infrastructuren. De Bentley-gebruikers benutten de vrije stroom van informatie tussen verschillende disciplines en gedurende de levenscyclus van de infrastructuur om zo beter presterende projecten op te leveren. De oplossingen van Bentley omvatten MicroStation software voor informatiemodellering, ProjectWise samenwerkingservices om geïntegreerde projecten op te leveren en AssetWise exploitatieservices voor intelligente infrastructuren, aangevuld met uitgebreide managed services die worden op maat gesneden aangeboden worden via Success Plans.

Bentley is in 1984 opgericht en heeft nu meer dan 3.500 medewerkers in meer dan 50 landen en een jaarlijkse omzet van ruim $ 700 miljoen. Sinds 2012 heeft het bedrijf meer dan $ 1 miljard geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en overnames. www.bentley.com

Bijbehorende afbeeldingen:

PLAXIS 3D Bijschrift: PLAXIS 3D voert driedimensionale analyses uit van vervorming, grondstructuur interacties en stabiliteit in geotechnische engineering en in gesteentemechanica.

SoilVision Bijschrift: De applicaties van SoilVision bieden engineering tools met betrekking tot grondeigenschappen, grondgedrag en grondwaterstroming.

Bentley, het “B” Bentley logo, AssetWise, ContextCapture, gINT, MicroStation, ProjectWise, RAM, SACS en STAAD zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Bentley Systems, Incorporated of één van haar directe of indirecte dochterondernemingen. Alle overige merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Bekijk het oorspronkelijke bericht op businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20180501006164/nl/

CONTACT: Perscontact:

Jennifer Maguire

+1 610 458 2695

jennifer.maguire@bentley.com

Volg ons op Twitter:

@BentleySystems

KEYWORD: UNITED STATES NORTH AMERICA CANADA PENNSYLVANIA

INDUSTRY KEYWORD: BUILDING SYSTEMS TECHNOLOGY SOFTWARE MANUFACTURING ENGINEERING NATURAL RESOURCES AGRICULTURE FOREST PRODUCTS MINING/MINERALS CONSTRUCTION & PROPERTY

SOURCE: Bentley Systems

Copyright Business Wire 2018.

PUB: 05/01/2018 10:40 AM/DISC: 05/01/2018 10:40 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20180501006164/nl