Stork krijgt GARAMITE-uitbreidingsproject voor additieven van BYK in Texas toegekend

IRVING, Texas (VS) en Utrecht (Nederland)--(BUSINESS WIRE)--mei 1, 2018--Fluor Corporation (NYSE: FLR) heeft vandaag bekendgemaakt dat Stork, onderdeel van het segment Diversified Services van Fluor, door BYK USA Inc. een constructiecontract toegekend heeft gekregen voor de nieuwe GARAMITE-verwerkingseenheid voor additieven bij de productiefabriek in Gonzales, Texas. Fluor boekte het contract voor een niet bekendgemaakt bedrag in het eerste kwartaal van 2018.

Dr. Stephan Glander, CEO BYK, Alison Avery, president BYK USA NAFTA and Bob Frawley, director of Stork's Gulf Coast Operations with BYK's executive team at the ground breaking ceremony for the GARAMITE Project at Gonzales, Texas. (Photo: Business Wire)

“Het nieuwe contract met BYK vormt een uitbreiding van de diensten van Stork op de Gonzales-locatie, waar we al technische ondersteuning bieden voor een bestaande verwerkingseenheid en een nieuw afvalwaterzuiveringsstation”, zei Taco de Haan, voorzitter van Stork. “Deze belangrijke nieuwe toekenning is een bevestiging van de toewijding van Stork aan het opbouwen van langetermijnsrelaties met onze klanten met een voortdurende focus op veiligheid, klanttevredenheid en het leveren van uitmuntendheid in de uitvoering.”

“Tijdens het biedingsproces heeft Stork de perfecte oplossing ontwikkeld voor onze projectvereisten en uitdagingen door concrete oplossingen te bieden voor het optimaliseren van de projectbehoeften”, zei Arturo Nodal, projectmanager en projectingenieur bij BYK. “Ik ben onder de indruk van de ongelofelijke vastberadenheid en effectiviteit van Stork bij het binnenhalen van onze opdracht en onderdeel te willen zijn van de toekomstige activiteiten van BYK.”

BYK is wereldwijd een toonaangevend leverancier van chemisch additieven en meetinstrumenten. GARAMITE-producten van BYK zijn natuurlijke reologische additieven. Ze zorgen er, bijvoorbeeld, voor dat coatings de juiste viscositeit hebben en bijdragen aan de lichtgewicht constructie van automobielen.

Over Fluor Corporation

Fluor Corporation (NYSE:FLR) is een wereldwijd opererend bedrijf voor technische ontwikkeling, inkoop, fabricage, bouw en onderhoud dat in zes werelddelen kapitaal-efficiënte installaties voor zijn klanten ontwerpt, bouwt en onderhoudt. Al meer dan een eeuw bedient Fluor zijn klanten door het leveren van innovatieve en geïntegreerde oplossingen overal ter wereld. Het hoofdkantoor van Fluor is gevestigd in Irving (Texas) en het bedrijf staat nummer 149 op de FORTUNE 500 -lijst, met een omzet van $ 19,5 miljard in 2017 en ruim 56.000 medewerkers wereldwijd. Ga voor meer informatie naar www.fluor.com of volg Fluor op de sociale media op Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube.

