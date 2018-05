Farmers Edge™ lança roteiro completo de P&D para 2018 com mais de 90 inovações agrícolas digitais com foco no apoio à decisão orientada por dados

WINNIPEG, Manitoba--(BUSINESS WIRE)--mai 1, 2018--Farmers Edge™, líder global em agricultura de decisão, lançou hoje um roteiro completo de Pesquisa e Desenvolvimento que descreve seus planos de melhoria e inovação de produtos até 2019. Logo após o lançamento de 19 novas ferramentas este ano, a Farmers Edge pretende lançar mais de 90 ferramentas agronômicas digitais inovadoras para permitir a tomada de decisões orientada por dados e apoiar a produção de culturas de alto rendimento. Aproveitando os avanços em análise de dados e aprendizado de máquina, a Farmers Edge tem uma equipe de produtos de agronomia digital dedicada e em expansão, responsável por extrair valor dos dados e desenvolver ferramentas inovadoras que ajudam os agricultores e profissionais agrícolas a superar obstáculos na fazenda.

Desde 2014, a Farmers Edge investiu na digitalização das fazendas de seus clientes para coletar, integrar e processar automaticamente dados de várias fontes em uma única plataforma, incluindo: estações meteorológicas na fazenda, quase todas as marcas e modelos de equipamentos, testes de solo, imagens diárias de satélites, aplicação de fertilizantes e dados de colheita. Processando agora mais de 50.000 campos por dia e analisando mais de 11 bilhões de registros de dados, a Farmers Edge fornece informações imparciais para ajudar os produtores a basear decisões de gestão de fazendas em dados, não em campanhas de marketing, práticas tradicionais ou instintos.

Wade Barnes, presidente e diretor executivo da Farmers Edge comentou, “a capacidade de reunir e integrar informações detalhadas dos campos dos produtores, juntamente com os avanços na previsão do tempo, processamento rápido, modelagem preditiva e aprendizado de máquina, está mudando a agricultura de um negócio que, muitas vezes, reage ao passado a um que utiliza dados para apoiar decisões para as próximas temporadas. Se trata de precisão, eficiência, produtividade e facilidade de uso. Este ano, a Farmers Edge deve expandir nossa rede de coleta de dados para abranger mais de 8.500 estações meteorológicas e 25.000 dispositivos telemáticos em 33 milhões de acres de produtos pagos. Esse crescimento impulsiona o desenvolvimento de mais ferramentas para que os produtores experimentem o valor de seus dados agrícolas e mostrem como eles podem ser utilizados para economizar tempo, manter-se organizado e ganhar mais dinheiro. Este não é apenas o começo da decisão agrícola, esta é uma revolução digital”.

Da precisão para decisão: destaques dos canais de distribuição da Farmers Edge

Sobre a Farmers Edge

Farmers Edge é líder global na agricultura de decisão que presta serviços a mais de 20 milhões de acres em todo o mundo com soluções digitais de precisão. Ao integrar dados centrados em campo, software de fácil utilização, tecnologia de processamento de vanguarda, modelagem preditiva e análise agronômica avançada, a Farmers Edge fornece aos produtores soluções escaláveis para produzir mais com menos. Utilizando ferramentas agronômicas digitais inovadoras, as soluções da Farmers Edge se concentram na produção sustentável de culturas de alta qualidade e alto rendimento e são projetadas para otimizar os insumos, minimizar o impacto ambiental e proteger a viabilidade econômica da fazenda. Da seleção de sementes até a análise de dados, a Farmers Edge transforma os grandes dados em informações oportunas e precisos para apoiar a tomada de decisões informada. Para mais informações sobre a Farmers Edge, acesse: www.farmersedge.ca ou www.farmersedgeUSA.com

