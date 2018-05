Farmers Edge™ publie une feuille de route 2018 complète pour la R&D avec plus de 90 nouvelles innovations agricoles numériques axées sur le soutien à la décision fondé sur les données

WINNIPEG, Manitoba--(BUSINESS WIRE)--mai 1, 2018--Farmers Edge™, un leader mondial de l’agriculture décisionnelle, a publié aujourd’hui une feuille de route complète pour la R&D exposant ses plans d’amélioration des produits et d’innovation jusqu’en 2019. Après avoir introduit 19 nouveaux outils cette année, Farmers Edge ambitionne de publier 90 autres outils agronomiques numériques révolutionnaires pour permettre la prise de décision axée sur les données et soutenir la production végétale à haut rendement. Tirant profit d’avancées dans l’analyse des données et l’apprentissage machine, Farmers Edge a une équipe dédiée et en expansion travaillant sur les produits pour l'agronomie numérique, qui est responsable de l’extraction de valeur à partir des données et du développement d’outils innovants qui aident les cultivateurs et les professionnels de l'agriculture à surmonter les obstacles sur la ferme.

Depuis 2014, Farmers Edge a investi dans la numérisation des fermes de ses clients pour collecter, intégrer et traiter automatiquement les données provenant de multiples sources sur une plateforme unique, incluant : des stations météorologiques sur la ferme, pratiquement toutes les marques et modèles d’équipements, des tests des sols, des images satellite quotidiennes, l'application d'engrais et des données sur les récoltes. Farmers Edge, qui aujourd’hui traite plus de 50 000 champs par jour et analyse plus de 11 milliards d’enregistrements de données, fournit des aperçus impartiaux pour aider les cultivateurs à fonder les décisions de gestion de la ferme sur les données et non pas sur les campagnes marketing, les pratiques traditionnelles ou l’instinct.

Wade Barnes, président et chef de la direction de Farmers Edge, a fait remarquer : « la capacité à rassembler et intégrer des informations détaillées des champs des agriculteurs, associée aux progrès en matière de prévisions météorologiques, de traitement rapide, de modélisation prédictive et d’apprentissage machine, modifie l'agriculture, la faisant passer d’une entreprise qui souvent réagit au passé à une entreprise qui utilise les données pour appuyer les décisions pour les saisons à venir. Il est question de précision, d’efficacité, de productivité et de facilité d’utilisation. Cette année, Farmers Edge prévoit d’étendre notre réseau de collecte de données pour englober plus de 8 500 stations météo et 25 000 dispositifs télématiques sur plus de 33 millions d’acres de produits payés. Cette croissance favorise le développement de davantage d’outils pour permettre aux cultivateurs de connaître la valeur des données de leur ferme et leur montrer comment elles peuvent être utilisées pour économiser du temps, rester organisés et gagner plus d’argent. Ce n’est pas seulement le début de l’agriculture décisionnelle, c’est aussi un bouleversement numérique. »

De la précision à la décision : points saillants du pipeline de Farmers Edge

À propos de Farmers Edge

Leader mondial de l’agriculture décisionnelle, Farmers Edge est au service de plus de 20 millions d’acres dans le monde avec ses solutions numériques de précision. Intégrant des données centrées sur les champs, un logiciel facile à utiliser, une technologie de traitement de pointe, la modélisation prédictive et des analyses agronomiques avancées, Farmers Edge fournit aux cultivateurs des solutions évolutives leur permettant de produire davantage avec moins. Utilisant des outils agronomiques numériques innovants, les solutions de Farmers Edge sont axées sur la production durable de cultures de haute qualité et à fort rendement, et sont conçues pour optimiser les intrants, minimiser l’impact écologique et protéger la viabilité économique de la ferme. De la sélection des semences à l’analyse des données de production, Farmers Edge transforme les mégadonnées en informations opportunes et précises favorisant des prises de décisions éclairées. Pour de plus amples renseignements à propos de Farmers Edge, visitez www.farmersedge.ca ou www.farmersedgeUSA.com

